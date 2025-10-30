Sjuksköterskor till Barn- och ungdomsmedicinavdelning i Lund
Gör skillnad. Varje dag.
På Barn- och ungdomsmedicinavdelning expanderar och utvecklar vi just nu vår verksamhet. Vill du vara en del i vårt framåtblickande team? Sök dig till oss redan idag!
Hos oss vårdar vi små och stora barn som är i behov av högspecialiserad vård, främst med neurologiska, ortopediska, lungmedicinska och metabola sjukdomar samt skador. Därutöver genomför vi högspecialiserade utredningar och bedriver även intermediärvård där de svårast sjuka barnen vårdas. Vi har nyligen fått i uppdrag att bedriva rikssjukvård inom flera olika områden. Det ger dig möjlighet att få ökad kompetens inom omvårdnaden av barn inom områden som bland annat svåra kroniska lungsjukdomar samt epilepsikirurgisk utredning. Samtidigt utökar vi nu vår avdelning för att kunna ta emot barn med andra diagnoser som är i behov av akutsjukvård.
Varje barn som vårdas på avdelningen har en unik sjukdomsbild och är därför i behov av individuella lösningar och behandlingar. Vi bedriver både akut och planerad sjukvård på flera olika vårdnivåer. Som sjuksköterska alternativt barnsjuksköterska hos oss har du stora möjligheter att utvecklas inom ditt yrke och få en bred kunskap inom våra specialiteter.
För att vi ska kunna bedriva högspecialiserad vård är samarbetet mellan flera olika professioner av stor betydelse. På avdelningen arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, farmaceut och administratörer. Kopplade till avdelningen finns därtill fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, kuratorer, psykologer, medicinska sekreterare och lekterapeuter. Patientens unika behov styr vilka professioner som ska ingå i teamet kring det enskilda barnet och familjen. Vi har ett tätt samarbete mellan alla yrkesprofessioner och en utbildningsorienterad kultur samt, inte minst, en trevlig arbetsplats. Vi arbetar barn- och familjecentrerat samt följer Nordisk Förening för Sjuka Barns Behov (NOBAB) standard och FN:s barnkonventionen.Publiceringsdatum2025-10-30Arbetsuppgifter
Vi söker nu tre sjuksköterskor alternativt barnsjuksköterskor till vårt team på Barn- och ungdomsmedicinavdelningen i Lund, två vikariat och en tillsvidareanställning.
Som sjuksköterska/barnsjuksköterska hos oss arbetar du för att ge barnet och familjen bästa möjliga vård samt bemötande. Under en vanlig dag ägnar du dig bland annat åt provtagning, undersökningar, rondarbete, läkemedelshantering och samordning med andra professioner. Då vi är en avdelning där vi genomför både akuta och planerade operationer arbetar du även med pre- och postoperativ vård.
Hos oss får du som ny kollega ett individuellt anpassat introduktionsschema på minst tio veckor där du tillsammans med din handledare bygger en bra grund och skapar förutsättningar för att du ska känna dig trygg i din nya roll. Du erbjuds ett utbildningsprogram inom barnsjukvård under första året. För att stärka din professionella och personliga utveckling har vi enhetsansvariga sjuksköterskor på arbetsplatsen. Deras funktion är att vara en del i din introduktion och utveckling samt axla rollen som mentor för dig efter avslutad introduktion. Hos oss får du möjlighet till kompetensutveckling då vi regelbundet har utbildningar, både internt och externt, samt möjlighet för hospitering i andra verksamheter.
Du arbetar två av fem helger med ett rullande tioveckorsschema. Varje schemaperiod innefattar tid avsatt för utbildning och förbättringsarbete. Arbetstiden förläggs genom önskeschema.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska alternativt vidareutbildad barnsjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vidare har du språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Har du tidigare erfarenhet av barnsjukvård ses det som meriterande.
Hos oss är ingen dag den andra lik och det är därför viktigt att du kan planera, prioritera samt ha ett helhetsperspektiv när det uppstår akuta situationer som arbetet behöver anpassas utefter. Du ser värdet av ett gott samarbete och medverkar själv till detta genom att dela med dig av dina kunskaper samt erfarenheter. Ditt engagemang och din positiva inställning bidrar till ett gott arbetsklimat. Här hjälps alla åt och samarbetar för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Vidare har du självklart ett empatiskt förhållningssätt i ditt arbete och bemöter såväl kollegor som familjer utifrån Region Skånes värdegrunder. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Inför eventuell anställning görs kontroll mot misstanke- och belastningsregistret.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
