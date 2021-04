Sjuksköterskor till barn- och ungdomsavdelning i Helsingborg - Region Skåne, Helsingborgs lasarett - Sjuksköterskejobb i Helsingborg

Prenumerera på nya jobb hos Region Skåne, Helsingborgs lasarett

Region Skåne, Helsingborgs lasarett / Sjuksköterskejobb / Helsingborg2021-04-13Gör skillnad. Varje dag.Vill du arbeta med familjecentrerad vård samt förbättra barn- och ungdomars hälsa? Då kan du vara den vi söker! Vårt arbete sker i enlighet med FN:s Barnkonvention och NOBAB:s standard, vilket innebär att hela familjen står i fokus och barnets bästa alltid kommer i första rummet.Verksamhetsområde (VO) barn- och ungdom ingår i division somatisk sjukhusvård. Här ingår akutsjukhusets enheter med akutmottagning dygnet runt för medicinska patienter under 18 år, slutenvård barn- och ungdom, neonatalavdelning, dagvård samt tidsbeställd mottagning i Ängelholm, Landskrona och Helsingborg. I VO ingår även enheter för föräldrar- barn- och ungdomshälsa. Totalt är vi cirka 250 medarbetare.På barn- och ungdomsavdelningen i Helsingborg har vi 15 vårdplatser. Avdelningen kan liknas vid det lilla sjukhuset i sjukhuset. Hos oss vårdas barn och ungdomar under 18 år med skiftande diagnoser inom pediatrik, kirurgi, ortopedi och öron-näsa-hals. Vi har ett nära samarbete med barn- och ungdomsmedicinska akutmottagningen och vår dagvårdsenhet som ligger på samma våningsplan. Till hösten 2021 kommer barn- och ungdomsavdelningen att flytta in i nyrenoverade lokaler på samma våningsplan.Varje vecka kan du följa en av våra medarbetare på Helsingborgs lasaretts Instagramkonto https://www.instagram.com/helsingborgslasarett/. Där får du ta del av vardagen på vårt sjukhus och lära dig mer om olika verksamheter. Följ oss gärna!2021-04-13Vi välkomnar nu två sjuksköterskor med ett stort intresse för barn och som trivs med att arbeta i patientnära vård till oss på barn- och ungdomsavdelningen i Helsingborg.Som sjuksköterska hos oss kommer du att arbeta med vanligt förekommande arbetsuppgifter på en barn- och ungdomsavdelning. Vårt arbete bedrivs i nära samarbete med patienten, deras närstående och med alla berörda yrkeskategorier. Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete där du kommer att arbeta tillsammans med engagerade och mycket kompetenta medarbetare.Förutom det direkta arbetet med patienten önskar vi att all personal ska vara aktiva och delaktiga i förändringsarbete samt i arbetet med att utveckla och förbättra vården inom våra enheter. Vi har en ambition att alla medarbetare ska erbjudas regelbunden kompetensutveckling med scenarier och föreläsningar med ett varierande innehåll. Vi ser positivt på kunskapsutveckling och har schemalagda kompetensdagar samt avsätter resurser för ansvarsområden, scenarier och interna och externa utbildningar. Introduktionen anpassas efter behov och tidigare erfarenhet samt samordnas av våra kliniska handledare.Tjänstgöring både dag och natt.Du som söker är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är meriterande med specialistutbildning inom barn- och ungdom samt om du har arbetslivserfarenhet av barn och ungdomssjukvård. Vi ser det även som en fördel om du har kunskaper i journalsystemet Melior.Arbetet på barn- och ungdomsavdelningen förutsätter att du har god samarbetsförmåga samt förmåga att anpassa dig till rådande omständigheter vilket kan innebära snabba växlingar mellan akutsjukvård och allmän omvårdnad. Vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret kommer att göras innan eventuell anställning.I den här rekryteringsprocessen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!ÖVRIGTRegion Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.Förvaltning Skånes sjukhus nordväst är en av Region Skånes sex hälso- och sjukvårdsförvaltningar med cirka 3 700 medarbetare främst på sjukhusen i Helsingborg och Ängelholm, men även i Landskrona. Verksamheten omfattar hälso- och sjukvård, forskning och utbildning. På Helsingborgs lasarett bedriver vi akutverksamhet dygnet runt. Här genomförs både akuta och planerade operationer. På lasarettet finns både förlossning och neonatalvård och de flesta internmedicinska specialiteterna är representerade. I Ängelholm bedriver vi närsjukvård, rehabilitering och specialiserad vård. Här genomförs planerade operationer, bland annat inom ortopedi. Välkommen!På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tjänstgöring både dag och natt. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-27Region Skåne, Helsingborgs lasarett5688155