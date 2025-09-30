Sjuksköterskor till avdelning medicin/pava och rehab/stroke, Kalix sjukhus
Vi fortsätter utöka våra sjukskötersketeam och söker nu dig som vill ha ett givande och utvecklande arbete. Kalix sjukhus är ett närsjukhus med visionen "Storhet i det lilla sjukhuset". Just nu bygger vi en förbindelsegång mellan våra avdelningar för nya möjligheter till nära samarbete. Vidare ändrar vi arbetssätt för en hållbar arbetsmiljö för våra medarbetare.
Vi arbetar i nära samarbete över gränserna för att erbjuda högkvalitativ vård till varje patient, genom hela vårdkedjan.
Hos oss får du den perfekta starten som ny sjuksköterska, och en utvecklande fortsättning för dig som varit färdigutbildad en tid. Du får en bred kunskap inom internmedicinsk vård, inom specialiserad palliativ vård och strokevård. Du får spela en viktig roll i utvecklingen av framtidens vård i östra Norrbotten. Här har du chans att verkligen göra skillnad!
Välkommen till oss på Kalix sjukhus!
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med goda kunskaper i svenska. Det är meriterande om du kan finska och om du har utbildning inom internmedicin, palliativ vård och stroke kompetens.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du strukturerad, stabil, flexibel och kommunikativ. Du har en empatisk förmåga som gör att du kan sätta dig in i andras situationer. Du ser helheter och kan ta hänsyn till det större perspektivet.
Det här får du arbeta med
Som sjuksköterska på våra avdelningar får du jobba i nära samarbete över gränserna för att erbjuda högkvalitativ vård till varje patient, genom hela vårdkedjan. Vårt arbetsklimat präglas av att vi hjälper varandra över gränserna mellan vårdlagen och lägger stor vikt vid god planering samt tydliga rutiner. Vi välkomnar frågor och delar gärna med oss av både kunskap och erfarenheter. Arbetet hos oss är varierande och utvecklande. Du får möta människor i många olika situationer.
Du får en bred kunskap inom internmedicinsk vård , inom specialiserad palliativ vård och strokevård.
Det här erbjuder vi dig
• Vi erbjuder internutbildningar
• Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
• Kliniskt basår för dig som ny sjuksköterska för att arbetet ska bli stimulerande, utvecklande och tryggt, läs mer här https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder tillsvidareanställning, flera tjänster, på heltid eller deltid (75%), enligt överenskommelse. Arbetstid dag/kväll, två helger av fem, det finns också möjlighet till natttjänstgöring. Tillträde 250601 eller enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Barbro Vaara barbro.vaara@norrbotten.se 0923-763 70, 076-107 88 84 Jobbnummer
9532524