Sjuksköterskor till avdelning 49, Kirurgkliniken

Kirurgkliniken bedriver en omfattande verksamhet inom kirurgi, urologi, kärlkirurgi, plastikkirurgi och onkologi.
Vi har två slutenvårdsavdelningar i Karlskrona och tre öppenvårdsmottagningar, varav en i Karlshamn. Vi bedriver även verksamhet på röntgen och akuten i Karlskrona samt på operationsavdelningarna i Karlskrona och Karlshamn. Tillsammans är vi drygt 200 medarbetare.
På vårdavdelning 49 läggs alla kirurgiska patienter in som kommer via akutmottagningen. Här vårdas patienter med kirurgiska sjukdomar, t.ex skallskador, bukspottskörtelinflammation, illeus och njursten. Vi vårdar även patienter som har sjukdomar i bröst, sköldkörtel samt i kärlen utanför hjärta och hjärna. Även stora trauman vårdas här. Stora delar av verksamheten är akuta inläggningar och resterande är planerad verksamhet. Avdelning 49 blev 2024 utsedda till årets arbetsplats i Region Blekinge. Ett pris som vi är oerhört stolta och glad över.
På vår vårdavdelning jobbar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdassistenter, medicinska sekreterare och kökspersonal. Vi har även ett nära samarbete med fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister och kuratorer.
Se mer av oss på Instagram! #kirurgklinikenblekinge
Om jobbet
Att arbeta på en kirurgisk slutenvårdsavdelning innebär ofta att arbeta i ett högt tempo och kan kräva att man behöver ta snabba beslut. Du får en bred kompetens och du kommer träffa patienter pre-och postoperativt, patienter med cancer, patienter i livets slutskede samt traumapatienter. I dina arbetsuppgifter ingår hantering av läkemedel, centrala infarter, ventrikelsond, dränage, sår, stomi och urinkateter. Detta gör att du utvecklas i din roll som sjuksköterska.
Hos oss får du möjlighet att delta i ett omväxlande, utvecklande och mycket lärorikt arbete. Du kommer bli en del av ett härligt gäng som har en fin sammanhållning och gott samarbete. Vi arbetar med patientens bästa i fokus och har ett stort medarbetarengagemang i avdelningens utvecklingsarbete.
Vi arbetar även långsiktigt med kompetensutveckling och för mer erfarna sjuksköterskor finns möjlighet att bland annat vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska inom kirurgisk omvårdnad. Arbetstiderna är förlagda dag, kväll, natt och helg och vi använder oss av individuell schemaplanering.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad sjuksköterska. Har du erfarenhet av att arbeta på en kirurgavdelning eller har en specialistutbildning inom något av våra områden ser vi det som meriterande men inget krav. Hos oss är det av stor vikt att du har ett empatiskt förhållningssätt och ett gott bemötande som bygger på god etik då patienterna har, tillsammans med anhöriga, rätt till delaktighet och information i besluten kring sin egen vård. Vidare uppskattar du ett bra samarbete kollegor emellan och du har förmågan att prioritera mellan arbetsuppgifter och kan behålla lugnet i situationer som kräver det.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrig information
I denna rekrytering kan löpande urval komma att tillämpas.
Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning. För denna tjänst är det blankett 442.9 som ska fyllas i.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
