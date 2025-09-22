Sjuksköterskor till avdelning 48, Kirurgkliniken
Region Blekinge / Sjuksköterskejobb / Karlskrona Visa alla sjuksköterskejobb i Karlskrona
2025-09-22
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Blekinge i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Olofström
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-22Om företaget
Kirurgkliniken bedriver en omfattande verksamhet inom kirurgi, urologi, kärlkirurgi, plastikkirurgi och onkologi.
Vi har två slutenvårdsavdelningar i Karlskrona och tre öppenvårdsmottagningar, varav en i Karlshamn. Vi bedriver även verksamhet på röntgen och akuten i Karlskrona samt på operationsavdelningarna i Karlskrona och Karlshamn. Tillsammans är vi drygt 200 medarbetare.
På kirurgavdelning 48 vårdar vi patienter med sjukdomar i mage- och tarmkanalen, bukspottskörtel, lever samt galla. På avdelningen jobbar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare och kökspersonal. Vi har även ett nära samarbete med sjukgymnaster, arbetsterapeuter och kuratorer.
Se mer av oss på Instagram! #kirurgklinikenblekinge
Om jobbet
På kirurgavdelning 48 arbetar vi tidvis i högt tempo och tar snabba beslut. Vi hanterar både unga och äldre, patienter med snabba vårdförlopp och de med längre. Till vår hjälp för vårdlagen har vi både koordinator och utskrivningssjuksköterska.
Hos oss får du möjlighet att delta i ett omväxlande, utvecklande och mycket lärorikt arbete. Du kommer bli en del av ett härligt gäng där vi hjälper varandra och har god sammanhållning. Vi arbetar med patientens bästa i fokus och har ett stort medarbetarengagemang i avdelningens utvecklingsarbete.
Arbetstiderna är förlagda dag, kväll, natt och helg och vi använder oss av individuell schemaplanering.
På vår avdelning finns det även möjlighet att studera till specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård. Vi har i nuläget två specialistsjuksköterskor som har avancerad kunskap i det kliniska, patientnära arbete och i utvecklings- och förbättringsarbeten. De har bland annat ansvar att leda undervisning och att stötta och hjälpa sjukvårdspersonalen med sin kompetens.
Vi har även en sjuksköterska som arbetar med mentorskap på avdelningen genom reflektionsstunder, att finnas där för att besvara frågor och för att skapa trygghet för dig som är ny på jobbet.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Har du erfarenhet av att arbeta på en kirurgavdelning eller har en specialistutbildning inom något av våra områden ser vi det som meriterande men inget krav. Hos oss är det av stor vikt att du har ett empatiskt förhållningssätt och ett gott bemötande som bygger på god etik då patienterna har, tillsammans med anhöriga, rätt till delaktighet och information i besluten kring sin egen vård.
Vidare uppskattar du ett bra samarbete kollegor emellan och du har förmågan att prioritera mellan arbetsuppgifter och kan behålla lugnet i situationer som kräver det.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Övrig information
I denna rekrytering tillämpas löpande urval.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning. För denna tjänst är det blankett 442.9 som ska fyllas i.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.https://regionblekinge.se/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/343". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081) Arbetsplats
Hälso- och sjukvården Region Blekinge Kontakt
Josefin Lans, avdelningschef 0455-734484 Jobbnummer
9519847