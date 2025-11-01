Sjuksköterskor till avdelning 10, kirurgiska kliniken
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Norrköping Visa alla sjuksköterskejobb i Norrköping
2025-11-01
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Åtvidaberg
eller i hela Sverige
Vi har glädjande fått möjligheten att utöka vår verksamhet med flera vårdplatser från och med hösten 2025 och behöver därför fler sjuksköterskor till vårt team.
Kirurgisk vård är spännande, med svårslagen bredd och variation. Är du redo att ta dig an en komplex specialitet så är du välkommen till vårt härliga gäng på avdelning10.
"Jag fick en gedigen introduktion på åtta veckor vilket gav en trygg start i yrket. Det här är en arbetsplats där man snabbt känner sig som en del av teamet." Isabelle, sjuksköterska avdelning 10.
"Om man vill växa i sitt yrke utan att någonsin tröttna på sin arbetsplats samtidigt som man har fantastiska kollegor och utvecklingsmöjligheter åt många olika håll, då är det här rätt plats att jobba på." Ella, specialistsjuksköterska avdelning10.
Se gärna vår Youtube film där William och Lina beskriver sitt arbete på avdelning 10.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Som nyutexaminerad sjuksköterska på kirurgen avdelning 10, erbjuds du introduktion under 8 veckor med möjlighet till förlängning vid behov. Är du erfaren sjuksköterska anpassar vi introduktionen utifrån dina behov. Introduktionen varvas med teori och praktik. I klinikens introduktionsprogram ingår det även schemalagda gruppträffar under ett år där innehållet utgår från kärnkompetenserna inom kirurgisk vård. På avdelningen arbetar vi med kompetenskort för exempelvis V-sond, centrala infarter och EDA. Som nyanställd tilldelas du en mentor. På avdelningen finns utbildningsledare som är till för att du får det du behöver i din introduktion.
Här kan du läsa om vår karriärstege för sjuksköterskor och om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-11-01Dina arbetsuppgifter
Verksamheten inom kirurgiska kliniken vrinnevisjukhuset är inriktad på diagnostik och behandling, mot sjukdomar i mag-tarmkanalen och kroppens endokrina system, samt trauma. På kliniken finns även en urologisk enhet med 6 platser. Kliniken bedriver både akut och planerad verksamhet. Som sjuksköterska på kliniken arbetar du inom de olika sektionerna. I din roll ingår det att leda och fördela arbetet i teamet kring den kirurgiska och urologiska patienten. Under ett arbetspass har man dag och kväll ansvar för 4-6 patienter, tillsammans med 1-2 undersköterskor. Arbetet är omväxlande i både tempo och arbetsuppgifter. Ingen dag är den andra lik.
Arbetsgrupp
Runt omkring dig finns många professioner och funktioner som också är en del av teamet, exempelvis specialistsjuksköterskor och avancerade specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård, läkare, fysioterapeuter, dietister, kuratorer med flera. Vi samarbetar nära varandra i vårdlaget med bland annat daglig teamrond utifrån en specifik rondstruktur, avstämningar och spegling. Hos oss finns möjlighet till kompetensutveckling, olika sidouppdrag, vidareutbildning samt ett mycket gott forskningsklimat. På avdelningen bedrivs också Klinisk Undervisningsavdelning (KUA) i samarbete med Linköpings universitet och vi har i år tilldelats pris som årets VFU - plats av sjuksköterskesektionen.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vi ser gärna att du har erfarenhet som sjuksköterska. Tidigare erfarenhet av arbete inom vården är meriterande, särskilt inom kirurgi.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Du har god samarbetsförmåga och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du är trygg och stabil och har en god självinsikt. Du har ett professionellt förhållningssätt och en god kommunikativ förmåga. Vi ser vidare att du har empati och har lätt för att lösa problem som dyker upp utmed vägen. Du har även förmågan att kunna sätta saker i sitt rätta perspektiv och agera professionellt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Vi har två vikariat att erbjuda.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1592". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Kirurgiska kliniken ViN Kontakt
Vårdenhetschef Christina Ahl Jonsson 010-1042017. Jobbnummer
9584260