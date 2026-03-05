Sjuksköterskor Till Asih Hässleholm
2026-03-05
Vi söker efter engagerade och trygga sjuksköterskor till ASIH, där patienten alltid står i fokus. Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett team med starkt samarbete, bidra till utvecklingsarbete och använda din kompetens för att ge vård av högsta kvalitet. Är du flexibel, kommunikativ och redo att möta människor i olika livssituationer? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Vi arbetar aktivt med en hälsosam och individuell schemaläggning och erbjuder möjligheten att arbeta på spetsen av din kompetens. Som medarbetare är det viktigt att få vara med och påverka både sin arbetsmiljö och våra patienters upplevelse av vården. Vi är nämligen övertygade om att vi bedriver en bättre och säkrare vård om vi som medarbetare trivs på arbetet.
Verksamheten består av avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) med ansvar för patientens vård dygnet runt men kan även omfattas av andra riktade palliativa eller kurativa åtgärder. Inom ASIH samverkar vi med kommunerna Hässleholm, Perstorp och Osby. Därutöver finns en gemensam palliativvårdsavdelning för ASIH Hässleholm och Kristianstad som är lokaliserad i Kristianstad.
Palliativ vård är lindrande vård då sjukdomen inte längre kan botas. Behandlingen inriktas på att förebygga och lindra symtom samt stödja närstående. Vi ansvarar för den specialiserade palliativa vården i Nordöstra Skåne. Det finns inga begränsningar till diagnos eller ålder, behovet av specialiserad palliativ vård är styrande. Vi arbetar i team bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, dietist samt medicinsk sekreterare.
Tjänsten avser timanställning där vi söker dig som vill jobba extra.
Publiceringsdatum2026-03-05Arbetsuppgifter
I rollen som sjuksköterska hos oss utför du avancerad sjukvård i hemmet och arbetar i ett tvärprofessionellt team där målet med vården är att uppnå bästa möjliga livskvalitet bland annat genom samverkan kring de symtom patienten besväras av. Det innebär att tillgodose patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt att ge stöd till de närstående. Du leder och deltar aktivt i planering kring patientens vård tillsammans med övriga professioner där ni arbetar med ett personcentrerat förhållningssätt och tar hänsyn till hela livssituationen.
Du får en individanpassad bredvidgång. Vi följer ett introduktionsprogram som är framarbetat på enheten och efter avslutad bredvidgång följer ett mentorskap där du får stöd av en erfaren kollega inom palliativ vård, efter dina behov. Vi värdesätter utvecklingsarbete och fortbildning för såväl nyanställda som erfaren personal.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och har patienten i fokus, vilket innebär att du har förmågan att se patienten som individ och dennes behov. Vi ser att du gärna delar med dig av dina kunskaper, ditt engagemang och din positiva inställning och bidrar till ett gott arbetsklimat. Vi hjälps alla åt och samarbetar för att nå bästa vårdkvalitet för patienterna och stöd till deras närstående. En vilja att vara delaktig i vårt utvecklingsarbete värdesätter vi högt. Då en del av arbetet innebär stöd och samtal, är det viktigt att du är kommunikativ och har förmåga att möta människor på olika plan. Vidare har du ett flexibelt förhållningssätt och kan prioritera mellan olika arbetsuppgifter när arbetstempot är högt.
För att trivas hos oss tror vi att du tycker om att arbeta i team och har god samarbetsförmåga. Verksamheten är just nu i en fas av utveckling och uppbyggnad vilket betyder att en ökad flexibilitet och öppenhet kring arbetsuppgifter värdesätts då vi ser behov av att revidera uppgifter för att ytterligare använda rätt kompetens till rätt uppgifter. Vi är måna om att hitta rätt person/personer för tjänsten och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
När det gäller de formella kraven välkomnar vi dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Giltigt B-körkort är ett krav för tjänsten. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet som sjuksköterska och om du har specialistutbildning inom onkologi och/eller palliativ vård så är det meriterande.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Förvaltningen Nära vård och hälsa har funnits sedan den 1 januari 2025. Förvaltningen ansvarar för anslagsfinansierad vårdverksamhet inom nära vård. I detta innefattas bland annat mobila team och specialiserad palliativ vård, mottagningsverksamhet inom nära vård, akutvård inom nära vård, 1177 på telefon samt vissa regiongemensamma funktioner. Dessutom ansvarar förvaltningen för utveckling och uppföljning av omställningen till nära vård i Region Skåne. Antalet medarbetare beräknas bli omkring 1 000.
