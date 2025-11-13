Sjuksköterskor till Ambulanssjukvården i Region Halland 2026
2025-11-13
I ambulanssjukvården i Halland möter du människor i livets mest avgörande ögonblick.
Hos oss kombinerar du klinisk skicklighet med lagarbete, teknik och empati - varje dag, dygnet runt, i hela länet. Nu söker vi sjuksköterskor som vill bli en del av vår verksamhet under 2026, både tillsvidare och som sommarvikarier (1 juni - 1 september).https://regionhalland.varbi.com/what:job/jobID:874328/
Om arbetet
Som sjuksköterska i ambulanssjukvården ansvarar du för att bedöma, prioritera, vårda och behandla patienter i akuta och prehospitala situationer. Arbetet sker enligt regionala och nationella riktlinjer och i nära samverkan med andra aktörer i vårdkedjan.
Tjänstgöring sker dag, kväll, natt och helg, med individuell schemaplanering. Placering sker vid någon av våra huvudstationer i Kungsbacka, Varberg, Falkenberg eller Halmstad, men uppdrag inom hela regionen kan förekomma.
För dig med intresse för ledning och koordinering finns även möjlighet att utvecklas mot uppdraget som Inre Sjukvårdsledare (ISL).
Om arbetsplatsen
Ambulanssjukvården Halland är en del av förvaltningen Ambulans, Diagnostik och Hälsa (ADH). Verksamheten omfattar huvudstationer i Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad.
Alla ambulanser är bemannade med minst en legitimerad sjuksköterska. Vi har även lättvårdsambulanser (LVA) för subakuta transporter och bedömningar.
Hos oss får du arbeta i en organisation som värdesätter kunskap, kvalitet och utveckling. Vi satsar på utbildning, simulering och innovation - och du får en strukturerad introduktion anpassad efter din erfarenhet.Publiceringsdatum2025-11-13KvalifikationerKvalifikationer
- Legitimerad sjuksköterska
- Minst två års erfarenhet från akutsjukvård eller liknande som arbetsgivaren bedömer relevant
- God fysisk och psykisk förmåga att arbeta i prehospital miljö
- Körkort B är krav, C/C1 är meriterande.
- Simintyg 200 meter (valfritt simsätt), uppvisas i samband med intervjun
Meriterande:
- Specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård eller motsvarande
- Tidigare erfarenhet av arbete inom ambulanssjukvård
- Genomförda utbildningar som AMLS, PHTLS, PS eller PS+
- Erfarenhet av ledningsfunktion inom blåljusverksamhet
- God kommunikativ förmåga och ett professionellt bemötande
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Utvecklingsmöjligheter
Inom Ambulanssjukvården Halland finns flera vägar för dig som vill utvecklas:
- Inre Sjukvårdsledning (ISL)
- Handledning och utbildningsuppdrag
- Kvalitets- och utvecklingsarbete
- Roller kopplade till beredskap, teknik och metodutveckling
Vi uppmuntrar initiativ och idéer, vår verksamhet växer med våra medarbetare.
Rekryteringsprocess
Intervjuer och tester genomförs i Falkenberg vecka 3 och 4 2026.
Testerna omfattar fysisk förmåga (ombyte krävs) samt körtest. Simintyg uppvisas vid intervjutillfället.
Vi erbjuder
- Ett varierat och utvecklande arbete med stort eget ansvar
- Engagerade kollegor och stark samverkan i hela Halland
- Strukturerad introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling
- Möjlighet att bidra i forsknings-, utvecklings- och innovationsarbete
- Förmåner enligt Region Hallands avtal
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval sker löpande - skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.https://regionhalland.varbi.com/what:job/jobID:874328/
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du trivs och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som sjuksköterska https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/sjukskoterska?mtm_campaign=RH_yrkessida_ssk_jobbannonser.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1065". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Ambulans och sjukresor Halland Jobbnummer
9603046