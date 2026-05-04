Sjuksköterskor till Akutmottagningen, Hallands sjukhus Varberg
2026-05-04
Är du legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av akutsjukvård? Eller är du nyutexaminerad sjuksköterska? Vi söker nu nya kollegor som vill börja jobba på vår härliga enhet då vi har ett par medarbetare som ska hitta på nya saker till hösten.
Vi söker dig som vill ha ett spännande arbete där du får engagerade kollegor och möter nya utmaningar. Hos oss får du möjlighet att utvecklas!
Vilka är vi?
På akutmottagningen arbetar vi i ett stort team på 130 engagerade medarbetare inom olika professioner. Vi arbetar med det viktigaste vi vet - bidra till att våra patienter får de allra bästa förutsättningarna och en omvårdnad som alltid utgår ifrån patients behov.
Jag som chef är mycket för teamet, att vi alla hjälps åt och att man ska ha kul och skratta tillsammans. Min roll som chef är att ge mina medarbetare rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra arbete och tillsammans nå de mål som vi har uppsatta.
Akutmottagningen i Varberg är öppen dygnet runt alla dagar om året. Vi har cirka 44 000 besökare varje år, vilket ställer höga krav på våra processer och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla dessa. Här finns bred kompetens och vilja att lära och dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper.Publiceringsdatum2026-05-04Om tjänsten
Som sjuksköterska hos oss är ditt arbete varierande och det sker snabba tempoväxlingar där ingen dag är den andra lik. Här tar du hand om patienter i alla åldrar, med olika sjukdomstillstånd och olycksfall. Du bedömer patientens behov av vård, gör prioriteringar och behandlar.
För oss är det viktigt med teamarbete samt att hjälpa och stötta varandra. Vi har lätt till skratt och det är bra stämning när vi arbetar ihop. Vi har ett arbetsklimat där alla kan ställa frågor, oavsett om man är ny i sin roll som sjuksköterska eller har arbetat under en längre tid.
Här får du möjlighet till utveckling och tillfälle att växa inom dina kunskaper i barn, medicin, kirurgi, ortopedi och urologi. Du kommer samtidigt att få ta del av internutbildning och uppdatering inom vårt verksamhetsområde. Som ny sjuksköterska hos oss erbjuds du introduktion som bland annat består av genomgång av journalsystem, arbetssätt och medicinskteknisk apparatur. Alla nyanställda erbjuds en mentor för att få en bra start på arbetsplatsen.
Här arbetar vi enligt en arbetstidsmodell som är framtagen tillsammans med Vårdförbundet. Modellen innebär att sjuksköterskor på akutmottagningarna under nio månader om året arbetar 32 timmar per vecka. De tre sommarmånaderna är arbetstiden 40 timmar per vecka för dag- och kvällsarbete och 36 timmar per vecka för dem som arbetar enligt rotationsschema. Den minskade veckoarbetstiden ger dig som sjuksköterska mer ledig tid för återhämtning och reflektion, vilket ger förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö.
Tjänsterna är dag/kväll och rotations tjänster. På Akutkliniken har du möjlighet att lägga önskeschema, du har med andra ord stor möjlighet att påverka din egen arbetstid. Vi tillämpar dessutom flextid.
Vad är det bästa med att arbeta på akuten?
Såhär svarar våra medarbetare:
Att man jobbar i team i nära samarbete med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare.
Tempoväxlingarna
Kunskapsöverföring mellan professionerna
Härliga kollegor
Utvecklande och lärande
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet av akutsjukvård, barnsjukvård eller avdelningsarbete.
För att trivas hos oss behöver du ha ett stort engagemang och intresse för ditt yrke. Du ska vara prestigelös i ditt förhållningssätt och ha en positiv inställning till utveckling och vilja att utveckla din kunskap och kompetens. Som person är du flexibel och har lätt för att samarbeta med andra. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Våra erbjudanden
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete. Som nyutbildad sjuksköterska eller om du har högst sex månaders erfarenhet, börjar din anställning hos oss med ett basår. Mer om basåret samt övriga förmåner som Region Halland kan erbjuda dig kan du läsa mer om här.
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Verksamheter på Hallands sjukhus
Här hittar du information om våra kliniker och övriga verksamheter. Det ges även en inblick i kulturen, arbetsklimatet och vad som är unikt för varje verksamhet. Dessutom möter du några av våra medarbetare som berättar om hur de upplever sitt jobb. Verksamheter på Hallands sjukhus
Övrig information
Referenstagning är en del av vår rekryteringsprocess. Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Halland kan vi komma att ta interna referenser från nuvarande eller tidigare chef. Referenstagning föregås alltid av dialog med dig som sökande.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Sjukhuset Vbg (visa karta
)
432 81 VARBERG Arbetsplats
Region Halland Kontakt
Linda Arvidsson, Bitr. avdelningschef 0340-580260 Jobbnummer
9887836