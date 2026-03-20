Sjuksköterskor till Akutmottagning i Ystad
Region Skåne, Lasarettet i Ystad / Sjuksköterskejobb / Ystad Visa alla sjuksköterskejobb i Ystad
2026-03-20
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Lasarettet i Ystad i Ystad
, Trelleborg
, Lund
, Malmö
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Akutmottagningen i Ystad har tagit stora steg framåt - nu har vi en stark gemensam vision, tydliga mål och en arbetsmiljö där både utveckling och trivsel står i centrum. Vi är nära fullbemanning, men söker nu dig som vill vara en del av vårt engagerade team och fortsätta driva vår positiva utveckling. Är du en sjuksköterska som trivs i det snabba tempot och brinner för att ge bästa möjliga vård till akut sjuka patienter? Då kan det här vara din nästa utmaning.
Lasarettet i Ystad är ett akutsjukhus med dygnet runt-verksamhet och ett brett utbud av specialiserad vård. Här möts du av en arbetsmiljö präglad av kvalitet, tillgänglighet, omtanke och helhetssyn. Vi arbetar aktivt med personcentrerad vård (PCV), där patientens individuella behov alltid står i centrum, och vi har infört en kompetens- och tjänstemodell (KTM) för att stötta din personliga och professionella utveckling.
Som ett sjukhus med korta beslutsvägar och nära samarbete mellan verksamhetsområden får du möjlighet att aktivt delta i förbättrings- och utvecklingsarbetet. Din röst är viktig när vi tillsammans formar framtidens akutsjukvård.Publiceringsdatum2026-03-20Arbetsuppgifter
Välkommen till en arbetsplats med framtidstro och gemenskap!
Som sjuksköterska hos oss ansvarar du för omhändertagande, bedömning, prioritering, omvårdnad och behandling av patienter i akuta situationer. Du är en nyckelperson i teamet runt patienten, där vi arbetar teambaserat för att skapa en trygg och säker vårdupplevelse.
Utöver det dagliga patientarbetet ges du möjlighet att delta i olika förbättringsprojekt och utvecklingsinsatser en chans att sätta din prägel på både arbetsmiljön och vården vi erbjuder.
Hos oss får du även:
• En individuellt anpassad introduktion tillsammans med en handledare och mentor
• En personlig utvecklingsplan för ditt första år, anpassad utifrån KTM
• Möjlighet att vara med och driva förändrings- och förbättringsarbete
• Ett utbildningshjul med föreläsningar, utbildningsdagar och scenarioträning året runt
• En flexibel arbetstidsmodell som ger balans mellan arbete och privatliv.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Vi söker en strukturerad och flexibel person som kan prioritera och organisera sitt arbete på ett effektivt sätt. Du är därtill flexibel och kan hantera förändringar och oförutsedda händelser. Vi ser att du är engagerad och vill bidra till utvecklingen av akutsjukvården. Du värdesätter ett gott samarbete och bidrar till vår positiva arbetsmiljö.
Titta gärna förbi på en kopp kaffe vi berättar gärna mer om oss och hur du kan bli en del av vårt engagerade team.
Vi tillämpar löpande urval, så skicka gärna in din ansökan redan idag. Varmt välkommen till en arbetsplats där du både gör skillnad och växer som person!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313818". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Lasarettet i Ystad Kontakt
Sophie Cloos, Enhetschef 0411-89 70 12 Jobbnummer
9809677