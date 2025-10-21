Sjuksköterskor till Akutmottagning i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Lund Visa alla sjuksköterskejobb i Lund
2025-10-21
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS i Lund
, Lomma
, Malmö
, Höör
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Är du legitimerad sjuksköterska och vill arbeta på en arbetsplats där du möter ett drivet gäng som arbetar tätt? Letar du efter ett arbete som är spännande, stimulerande och lärorikt, där du ständigt utvecklas? Välkommen då att söka till oss!
Vårt arbete präglas av yrkesstolthet, hög vårdkvalitet och ett aktivt arbete för att förstärka relationerna, där vi ser varje medarbetare som en viktig resurs för att främja en arbetsmiljö som bygger på välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Hos oss möter du många människor i livets alla skeden med snabba svängningar varje dag. Här får du möjligheten att göra skillnad och lära dig något nytt varje dag.
På akutmottagningen bedrivs högspecialiserad akutsjukvård och vi är en av Skånes universitetssjukhus (Sus) största verksamheter. Vi tar hand om 65 000 patienter per år, vilket gör att vi idag även räknas som en av Sveriges största akutmottagningar. Mottagningen är sjukhusets ingångsport och det är här majoriteten av patienterna påbörjar sin vistelse. Här möter du många människor vilket gör att arbetstempot ständigt varierar och ingen dag är den andra lik. Vi är 200 medarbetare som tillsammans ansvarar för det första akuta omhändertagandet av svårt sjuka och skadade patienter inom medicin, infektion, kirurgi, urologi och ortopedi. Under jourtid har vi även öron-, näs- och halsverksamhet.Publiceringsdatum2025-10-21Arbetsuppgifter
Vi söker nu sjuksköterskor som tar examen i januari 2026 för att ingå i vårt KUL-program som är en tio veckor lång introduktion med andra nyutexaminerade sjuksköterskor. Därtill innehåller introduktionen föreläsningar och utbildningar i exempelvis RETTS. Vidare får du möjligheten att gå med en akutläkare under en dag. Som sjuksköterska är det viktigt att du som omvårdnadsledare styr arbetet kring patientens omvårdnad och trivs i den arbetsledande rollen. Vi arbetar med Region Skånes Kompetens- och tjänstemodell som ersätter vår regionala utbildningstrappa.
I takt med att du blir mer trygg i din roll introduceras du till arbete på akutrummet för att ta hand om våra prio-1-patienter samt slutligen introduceras du i vårt triage. Därtill kan det bli aktuellt med mer specifika arbetsuppgifter om det finns en önskan att specialisera sig. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska eller som i januari 2026 tar sjuksköterskeexamen och därmed blir legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Du som söker trivs med att arbeta i ett varierande arbetstempo och har god förmåga att prioritera samt omprioritera när det behövs. Du har ett prestigelöst förhållningssätt och ser dig själv som en viktig del i teamet kring patienten utifrån din yrkesroll. Vi ser gärna att du drivs av att arbeta med akutsjukvård och värdesätter vartenda möte med patienten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C285415". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Sheima Thuresson, Enhetschef Sheima.Thuresson@skane.se 046-17 67 05 Jobbnummer
9567669