Sjuksköterskor till akutmottagning i Landskrona
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du vara med och bidra till akutsjukvården i Landskrona och göra skillnad för invånarna? Är du sjuksköterska och vill arbeta i förvaltningen Nära vård och hälsa med de stora möjligheterna? Då är du varmt välkommen till oss i verksamhetsområde (VO) akutvård nära vård. Vår verksamhet präglas av att vi är ett sammansvetsat team med högt i tak.
Akutmottagningen befinner sig i det lilla och familjära sjukhuset, lasarettet i Landskrona, där man aldrig blir en i mängden. Förvaltningen Lasarettet i Landskrona är Region Skånes minsta sjukhus med cirka 350 anställda och med stora samarbetsmöjligheter förvaltningsövergripande. Det är enkelt att pendla till akutmottagningen då tågstationen ligger på promenadavstånd, det går även bussar till enheten.
Akutmottagningen i Landskrona har i uppgift att ta emot vuxna patienter som är behov av akut vård inom medicinsk specialitet. Vi tar emot patienter under helgfria vardagar mellan klockan 8:00-17:00.
Lasarettet i Landskrona har tre internmedicinska avdelningar där intag främst sker via akutmottagningen. Förutom de medicinska avdelningarna bedrivs kirurgi och en stor mottagningsverksamhet med olika specialiteter på lasarettet.
Vi är en sjuksköterskeledd akutmottagning som har ett väldigt nära och välfungerande samarbete med läkare och sekreterare som bemannas av Lasarettet i Landskrona. Vi är en sammansvetsad och välfungerande arbetsgrupp som trivs tillsammans och ställer upp för varandra, ingen fråga är för liten. Det goda samarbetet på vårt sjukhus innebär att du kommer arbeta i en stimulerande miljö med möjlighet till ny kunskap samt utveckling. Avdelningarna, mottagningarna och administrationen är bara några steg bort.
Akutmottagningen i Landskrona har under de senaste årens Nationella Patientenkäter legat i topp bland akutmottagningar i Skåne och i Sverige en placering vi både är stolta över och måna om att behålla!
Akutvård inom Nära vård och hälsa består av akutmottagningar som ej har öppet dygnet runt och kvälls- och helgmottagningar inom Region Skåne.Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu två sjuksköterskor till oss på akutmottagningen i Landskrona!
På vår akutmottagning arbetar du som sjuksköterska med behandling och omhändertagande av akut sjuka medicinpatienter, samt rådgivning, bedömning och triagering. Vi arbetar efter prioriteringssystemet RETTS för att säkerställa patientsäkerheten. Du arbetar omväxlande med interna och externa kontakter, såsom övriga enheter på sjukhuset, offentliga myndigheter och andra vårdgivare.
I din roll är du en viktig del av vårt förbättrings- och utvecklingsarbete, där vi strävar efter att förbättra den medicinska kvaliteten för våra patienter och skapa en god arbetsmiljö för alla medarbetare.
Som sjuksköterska på akutmottagningen är du en viktig del av teamet kring patienten. Du arbetar med omvårdnad i en miljö där ingen dag är den andra lik. Samtidigt ges du utrymme att engagera dig i förbättringsprojekt och vara med och utveckla både vården och vår arbetsmiljö.
Du erbjuds möjlighet till en god insyn i verksamheten och att få utvecklas i både det akuta omhändertagandet samt vid triagering av patienter till rätt vårdinstans.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vidare har du språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Vidare krävs att du har arbetslivserfarenhet som sjuksköterska, är säker i din yrkesroll och utför dina arbetsuppgifter bra såväl självständigt som i samarbete med andra. Det är meriterande om du har en för verksamheten adekvat specialistutbildning, samt arbetslivserfarenhet inom akutsjukvård eller primärvård.
I denna roll är det viktigt att du är ansvarstagande, kan arbeta självständigt och alltid har ett gott bemötande. Du är någon som verkligen uppskattar en arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik, och där du får chansen att hantera en mängd olika uppgifter. För att trivas i denna roll tror vi att du är både strukturerad och flexibel, med en mycket god förmåga att samarbeta med andra
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet då vi är en sammansvetsad välfungerande arbetsgrupp.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval, varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Förvaltningen Nära vård och hälsa har funnits sedan den 1 januari 2025. Förvaltningen ansvarar för anslagsfinansierad vårdverksamhet inom nära vård. I detta innefattas bland annat mobila team och specialiserad palliativ vård, mottagningsverksamhet inom nära vård, akutvård inom nära vård, 1177 på telefon samt vissa regiongemensamma funktioner. Dessutom ansvarar förvaltningen för utveckling och uppföljning av omställningen till nära vård i Region Skåne. Antalet medarbetare beräknas bli omkring 1 000.
