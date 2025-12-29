Sjuksköterskor till Akutmottagning i Kristianstad
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad / Sjuksköterskejobb / Kristianstad Visa alla sjuksköterskejobb i Kristianstad
2025-12-29
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad i Kristianstad
, Hässleholm
, Lund
, Ystad
, Malmö
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vi välkomnar nya sjuksköterskekollegor med ett intresse för akutsjukvård till oss på akutmottagningen på Centralsjukhuset Kristianstad (CSK)!
Akutmottagningen i Kristianstad är centrum för akutsjukvården i nordöstra Skåne och har årligen över 52 000 patientbesök. Vi tillhör Verksamhetsområde (VO) akut och tar dagligen emot mellan 120 och 170 patienter med olika diagnoser och varierande allvarlighetsgrad. Vårt uppdrag är att på bästa sätt möta både patienten och deras anhöriga i den situation de befinner sig i.
Vi är inne i en utvecklingsfas där vi fokuserar på våra arbetssätt för att optimera omhändertagandet av patienter. Vår vision är att framöver arbeta linjelöst i multiprofessionella team, där akutläkare, sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare samarbetar för att ge patienter den bästa möjliga vården. Att arbeta linjelöst innebär att patienternas omhändertagande grundas på sjukdomstillståndets svårighetsgrad och inte på sökorsak.
Med vår moderna organisation och struktur är vi rustade för att möta framtidens behov. Sjuksköterskegruppen på akutmottagningen består av såväl allmänsjuksköterskor som specialistsjuksköterskor med en bredd av yrkeserfarenheter.Publiceringsdatum2025-12-29Arbetsuppgifter
• Det bästa med mitt arbete är variationen i arbetsuppgifterna och att jag aldrig vet hur arbetsdagen kommer utspela sig eller vilka människor jag kommer möta. Det gör mitt arbete otroligt lärorikt och spännande! Sedan har jag fantastiska kollegor som alltid finns där för att ge stöttning eller vägledning när man behöver det. I vår arbetsgrupp värnar vi om varandra och har väldigt roligt tillsammans, säger Annika som är sjuksköterska på akutmottagningen.
Som sjuksköterska på vår akutmottagning innefattar dina arbetsuppgifter omhändertagande, observation och bedömning av patienter med sjukdom av olika svårighetsgrad. Därtill ingår triagering, läkemedelsadministration samt att hantera larm som kommer med ambulans. Som nyanställd får du en individuell introduktion utifrån dina tidigare kunskaper och blir tilldelad en mentor som följer dig din första tid hos oss. Vi erbjuder kompetensutveckling i olika steg via vår utbildningsledare och utbildningstrappa. Kompetensplanen följer dig genom hela din kliniska karriär här hos oss.
Inom utbildningstrappan ges möjlighet till Advanced Medical Life Support (AMLS) och Trauma Nursing Core Course (TNCC). Efterhand som du blir trygg i din roll ges tillfälle att ingå i vårt så kallade hjärtteam som ansvarar för hjärt- och lungräddning för hela sjukhuset. Vidare har vi även larmteam som tar hand om alla våra rödprioriterade patienter samt triage, där de möter och tar hand om alla patienter som kommer till akutmottagningen via vår reception.
Vi ser gärna att du som sökande har en önskan om att vidareutveckla dig inom ditt yrke, då akutsjukvården ständigt står inför nya utmaningar och förändringar. Tid för fortbildning ges inom ramen för din tjänstgöring. Hos oss lägger vi fokus på teamarbete vilket vi övar via scenarioträning på plats här på akutmottagningen. Vi erbjuder även möjlighet till specialistutbildning och flera olika utvecklingsområden.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Du har några års arbetslivserfarenhet som sjuksköterska, gärna från akutsjukvård. Har du vidareutbildning inom akutsjukvård, intensivvård, anestesi, ambulanssjukvård och/eller utbildning till distriktssköterska ser vi det som meriterande.
Du har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter och har god förmåga att planera samt prioritera i ditt arbete. Vidare är du kvalitetsmedveten och tar initiativ och ansvar i ditt arbete. Eftersom tempot växlar snabbt ser vi att du är en person som håller dig lugn och kontrollerad i akuta situationer. För oss är det viktigt att du trivs med att arbeta i team, samtidigt som du tycker om att arbeta självständigt i en miljö som aldrig är förutsägbar. Därutöver är du utåtriktad och bidrar till ett välfungerande samarbete samt är socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Vi ser gärna att du kan sätta dig in i andras situation utan att ta över personens känslor samt har förståelse för olika kulturer och situationer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C297565". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Kontakt
Ann Ryhle, Enhetschef 044-30 926 15 Jobbnummer
9664345