Sjuksköterskor till Akutmottagning i Helsingborg
Region Skåne, Helsingborgs lasarett / Sjuksköterskejobb / Helsingborg Visa alla sjuksköterskejobb i Helsingborg
2025-10-06
Gör skillnad. Varje dag
Drivs du av att arbeta med akutsjukvård? Vill du utvecklas i din roll som sjuksköterska? Vill du dessutom bli en del av ett härligt gäng med stark vi-känsla? Då är du varmt välkommen till oss på akutmottagningen i Helsingborg!
Helsingborgs lasarett är ett av Region Skånes akutsjukhus som tillhandahåller specialiserad akutsjukvård dygnet runt. Akutmottagningen är en av Skånes största för patienter i olika åldersgrupper och med olika typer av besvär. Det är en utmanande men lärorik miljö där alla arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. Våra läkare är specialistutbildade i akutsjukvård men vi har även läkare inom andra specialiteter. Vi har också både grund- och specialistutbildade sjuksköterskor och undersköterskor.
Du kan följa våra medarbetare på Helsingborgs lasaretts Instagramkonto https://www.instagram.com/helsingborgslasarett/.
Där får du ta del av vardagen på vårt sjukhus och lära dig mer om olika verksamheter. Följ oss gärna!
Välkommen till ett spännande arbete hos oss på akutmottagningen!
Hos oss erbjuds du ett varierande arbete som bland annat består av triagering, ta emot och stabilisera larmpatienter, övervakning och behandling av den akut sjuka patienten. Detta gör du i team tillsammans med läkare och undersköterska. Du arbetar treskift, dag, kväll, natt och helg. Vi utgår från kvotschema vilket innebär att du har möjlighet till en fördelaktig arbetstidsförkortning.
Vi erbjuder en strukturerad introduktion samt interna och externa utbildningar. På mottagningen arbetar vi kontinuerligt med förbättringsarbete. Som medarbetare finns det goda möjligheter att vara med och påverka verksamheten och utvecklas i din yrkesroll.
"Att arbeta på akuten är det roligaste som finns. Man vet aldrig vad som ska hända under dagen och man kan göra väldigt stor skillnad för patient och anhörig i det korta mötet", berättar Marianne som är sjuksköterska.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1, enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Har du tidigare erfarenhet som sjuksköterska inom akutsjukvård ser vi det som meriterande för tjänsten.
Du som person är engagerad, har stark lagkänsla samt en god förmåga att kommunicera. Vi värdesätter arbetsglädje och vill att du ska trivas hos oss.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag eller ring oss så berättar vi gärna mer!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
