Sjuksköterskor till Akutavdelning i Helsingborg
Region Skåne, Helsingborgs lasarett / Sjuksköterskejobb / Helsingborg Visa alla sjuksköterskejobb i Helsingborg
2025-12-12
Gör skillnad. Varje dag.
Är du sjuksköterska och vill börja på en spännande avdelning? Vi ökar upp antalet sjuksköterskor på Akutavdelning i Helsingborg (AVA) och därför söker vi dig som är intresserad av akutsjukvård och en stark Vi-känsla.
Hos oss får du en trygg start på din karriär genom en tydlig introduktion på sju veckor, handledning och fortbildning i en välkommande miljö. Du får möjlighet att växa in i din roll som sjuksköterska tillsammans med erfarna sjuksköterskor som brinner för utbildning. Som sjuksköterska på vår avdelning arbetar du med varierande arbetsuppgifter och kompetenta kollegor.
Låter det som något för dig? Då ska du inte tveka att söka dig till oss!
Du erbjuds möjlighet att ta del av specialiserad akutsjukvård tillsammans med kompetenta läkare och omvårdnadspersonal. Vi lägger stor vikt vid vidareutveckling såväl internt som via högskolor och lärosäten. Du kommer vara en del av en fantastisk arbetsgrupp där tillhörighetskänslan är hög.
Hos oss på AVA har vi i dagsläget 26 vårdplatser och 2 intermediärvårdsplatser (IMA). Vården består av omhändertagande av patienter med förväntad kort vårdtid. Vi vårdar patienter med varierande medicinska- och kirurgiska omvårdnadsbehov, allt från unga till multisjuka äldre som insjuknat akut. AVA är en bra avdelning att utvecklas på, för såväl nyexaminerade som erfarna sjuksköterskor och är en populär avdelning bland studenter. Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Vi välkomnar dig som är sjuksköterska, nyexaminerad eller erfaren, till ett lärorikt och spännande arbete hos oss på AVA i Helsingborg!
I din blivande roll som sjuksköterska på AVA arbetar du i team nära läkare, undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter där patienten är i fokus. Vi jobbar med korta vårdtider och snabba förändringar i vårdförloppet, allt utifrån vad som blir bäst för patienten. Vi lägger stor värdering på teamkänslan på avdelningen.
Vi på AVA har ett starkt fokus på utbildning och förbättringsarbete. Vi vill att våra medarbetare ska ha möjlighet att fortbilda sig både genom lärande i det dagliga arbetet och genom externa kurser och liknande aktiviteter. Uppdraget som Du kommer få på AVA och även på vår IMA är en möjlig karriärstege som vi kan erbjuda dig om Du börjar hos oss. Att få möjlighet till att ha en individuell karriärstege utan att byta arbetsplats är något som vi ser som en stor möjlighet till utveckling och stimulans.
Arbetstiden kan förläggas till dag som natt, vardagar såväl som helger.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Som person är du välkomnande, drivande och arbetar med omtanke och respekt mot både patienter och kollegor. På vår akutvårdsavdelning är det av vikt att du kan arbeta både självständigt och i team. Vi värdesätter att du har en stor vilja till att lära och utvecklas. Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
