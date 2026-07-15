Sjuksköterskor till Akutavdelning Barn- och ungdomspsykiatri i Malmö
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-07-15
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Gör skillnad. Varje dag.
Vill du ha ett arbete där din kompetens, ditt engagemang och ditt bemötande verkligen betyder något? Där du får möjlighet att hjälpa barn och unga när livet är som svårast och samtidigt vara med och skapa hopp om en bättre framtid? Vi söker nu tre sjuksköterskor till vår akutavdelning och akutmottagning.
Hos oss på Barn och ungdomspsykiatri (Bup) heldygnsvård i Malmö får du ett meningsfullt och samhällsviktigt uppdrag. Varje dag möter vi barn och ungdomar i kris och arbetar tillsammans för att skapa trygghet, stabilitet och vägar framåt. Vi tror att hopp skapas i relationer. Ett respektfullt möte, en trygg närvaro och en person som orkar stå kvar när det är svårt kan bli början på en förändring. Därför är ditt bemötande en av våra viktigaste insatser.
Bup heldygnsvård i Malmö bedriver specialiserad psykiatrisk heldygnsvård för barn och ungdomar upp till 18 år från hela Skåne. På vår akutavdelning och akutmottagning möter vi patienter som behöver akut psykiatrisk vård, exempelvis vid allvarlig suicidrisk, livshotande ätstörning, akuta symtom på mani, vanföreställningar eller psykos.
Vi har nyligen flyttat in i våra moderna och ändamålsenliga lokaler i Hyllie. Våra nya lokaler ger oss bättre förutsättningar att fortsätta utveckla vår verksamhet med fokus på patientsäkerhet, arbetsmiljö och en trygg vårdmiljö för både patienter och medarbetare.
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Vi välkomnar både dig som är erfaren sjuksköterska och dig som är ny i yrket. Hos oss får du möjlighet att hitta din plats, utvecklas i din profession och bidra i en verksamhet där ditt engagemang gör skillnad.
Arbetet kräver både medicinsk kompetens och mänsklig närvaro. Du behöver kunna skapa trygghet i det akuta mötet, bygga förtroende och möta varje ungdom utifrån där de befinner sig. Här får du använda hela din kompetens och vara en viktig del i en ung människas väg mot återhämtning.
Du arbetar bland annat med:
• läkemedelshantering, provtagning och journalföring
• akuta bedömningar och omvårdnadsinsatser
• övervakning och uppföljning av patienternas psykiska och somatiska hälsotillstånd
• samverkan med jourhavande läkare och andra professioner
• att skapa struktur, trygghet och kontinuitet under natten
• att hantera och prioritera akuta situationer samt bidra till en säker vårdmiljö.
Vårt arbete utgår från respekt, omtanke, ansvar och professionalitet. Vi tror på varje människas lika värde och på att alla patienter ska mötas med värdighet, lyhördhet och förståelse. Vi vill vara en verksamhet där vi ser hela människan bakom symtomen och där vi tillsammans skapar en vård som präglas av trygghet, delaktighet och hopp.
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där vi tillsammans formar framtidens akutpsykiatri för barn och unga. För dig som är erfaren sjuksköterska finns möjlighet att bidra med din kunskap, påverka våra arbetssätt och vara med och bygga en ännu starkare verksamhet.
Den närmaste tiden kommer vårt fokus att ligga på att ytterligare stärka vårt arbete med gott bemötande och trygghet för våra patienter. Vi vill bli ännu bättre på att möta barn och ungdomar när de befinner sig i de svåraste stunderna. Som en del i detta arbete kommer vi att utveckla arbetssätt kring lugna rum och trygghetsplaner. Genom att tillsammans med patienten identifiera behov och strategier vill vi skapa bättre förutsättningar för trygghet, delaktighet och återhämtning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Specialistutbildning inom psykiatri ses som meriterande. Därtill är utbildning i KBT steg 1 meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av dokumentationsprogrammet Melior.
Vi söker dig som är empatisk med ett professionellt förhållningssätt, har en god samarbetsförmåga och kan se helheten runt en individ. Du reflekterar över hur ditt eget bemötande kan påverka patientens upplevelse och ser varje möte som en möjlighet att skapa trygghet och ge hopp. Vidare är du utvecklingsorienterad, engagerad och bra på att skapa goda relationer. Vidare har du erfarenhet och intresse av att arbeta såväl självständigt som teamövergripande. Vi är måna om att hitta rätt person för uppdraget och kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Som en del av den lämplighetsprövning, inför beslut att erbjuda arbete, kan det komma att göras en kontroll ur misstanke- och belastningsregistret. Läs mer här om när en kontroll kan bli aktuell: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/att-jobba-i-region-skane/villkor-och-formaner/#418025
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336499". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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216 23 MALMÖ Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Lizz Greco, Vårdförbundet 040-332833 Jobbnummer
10003807