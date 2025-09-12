Sjuksköterskor till akuta sektionen på ortopedavdelningen
Ortopedavdelningen är en del av område ortopedi på Östersund sjukhus.
Avdelningen är indelad i akut, elektiv och geriatrisk sektion. Inom sektionerna arbetar vi i teamkonstellationer som är tvärfunktionella. Du kommer arbeta med sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Kopplat till avdelningen finns även apotekare, bemanningsassistenter, vårdplaneringssköterska och sjuksköterskor med ledningsuppdrag sk ledningssjuksköterskor.
Vi bedriver löpande förbättringsarbete och gör dagliga riskbedömningar av både arbetsmiljö och patientsäkerhet. Detta sker bland annat genom arbete med gröna korset. Vi vårdar äldre, multisjuka patienter med ortopediska skador.
Just nu söker ortopedavdelningens akuta sektion dig som är sjuksköterska.Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
* Pre- och postoperativ vård- och omvårdnad
* Smärtlindring och läkemedelshantering
* Såromläggningar och sårvård särskilt efter operationer
* Rehabiliteringsstöd där sjuksköterskan samarbetar med fysioterapeuter och arbetsterapeuter
* Omvårdnadsbedömningar och uppföljning, i nära samarbete med läkare och andra yrkesgrupper
* Daglig dokumentation och journalföring
* Riskbedömningar och vårdprevention
* Deltagande i förbättringsarbete och kvalitetsutveckling, kopplat till patientsäkerhet och arbetsmiljö
* Internutbildningar inom ortopedi, både i teoretisk och praktisk form/ via simuleringsövningar.
Det här kan vi erbjuda dig!
* Delaktighet i utveckling och förbättringsarbeten samt möjlighet till egna ansvarsområden.
* Stor möjlighet att själv påverka ditt schema.
* Utifrån verksamhetens behov bedriver vi idag verksamhet både dag, kväll och natt, möjlighet finns att arbeta övervägande del natt.Kvalifikationer
Leg sjuksköterska, erfarenhet är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Flytande i svenska språket i både tal och skrift.
ÖVRIGT
* Lön sätts individuellt och differentierat
* Vi är en arbetsplats med stort fokus på hälsofrämjande aktiviteter och som anställd har du tillgång till välutrustat gym och gruppträning med ledare.
* Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och förmånsportal.
Vill du veta mer om oss som arbetsgivare kan du läsa på www.rjh.se
Löpande urval och tillsättnings tillämpas så skicka din ansökan idag! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
