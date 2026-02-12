Sjuksköterskor till 1177 sjukvårdsrådgivningen Uppsala län
1177 sjukvårdsrådgivningen Uppsala län
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Vi söker engagerade och nyfikna telefonrådgivningssjuksköterskor
Vill du göra verklig skillnad - varje dag, för varje invånare? Trivs du i ett arbete där du får använda hela din kompetens, utvecklas i takt med den digitala vården och samtidigt vara en del av ett varmt och stöttande team? Då kan du vara den vi söker när vi nu utökar vår verksamhet på 1177 sjukvårdsrådgivningen i Uppsala län!
Vi söker engagerade och nyfikna telefonrådgivningssjuksköterskor som vill arbeta dag-, kväll- och/eller helgpass. Vi erbjuder tillsvidareanställningar på hel- eller deltid, och tjänstgöringsgraden anpassas efter dina önskemål. Tillträde sker under våren 2026 eller enligt överenskommelse, provanställning kan komma att tillämpas.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vår verksamhet
1177 är en nationell tjänst som bedrivs dygnet runt i alla regioner i Sverige. Vi ansvarar för sjukvårdsrådgivning i hela Region Uppsala under dygnets alla timmar. Vi samverkar även med andra Regioner under vissa tider på dygnet. Hos oss får du arbeta i en spännande verksamhet i ständig utveckling. Arbetet är omväxlande och roligt. Vi ser teamet som det viktiga, vi månar om varandra och hos oss jobbar chefer och sjuksköterskor tillsammans för att skapa goda förutsättningar för en trygg arbetsmiljö och säker vård.
Ditt uppdrag
Många hör av sig till oss när dom behöver rådgivning, för att få kunskap och guidning i deras tillstånd. Till vår hjälp har vi ett medicinskt beslutsstöd som är ett evidensbaserat, tydligt och nationellt utformat stöd, så att vi tänker brett i våra bedömningar. Vi använder oss även av en samtalsprocess, som gör att samtalen blir strukturerade samt en katalog där vi får hjälp att hitta telefonnummer och telefontider till olika vårdenheter. Skulle du under ett samtal inte själv kunna svaret finns det alltid någon i vårt team som kan hjälpa till, hos oss är ingen fråga för liten. Vi arbetar även via den digitala ingången 1177 Direkt som är en chatt där vi ger råd och hänvisar till vård.
För oss är det viktigt att alla medarbetare ska känna sig trygga i sin yrkesroll! Vi erbjuder dig därför kompetensutveckling i form av arbetsplatsträffar (APT) en hel dag per månad och såväl som individuell handledning för egen utveckling. Du får dessutom en erkänd bra och individanpassad introduktion där föreläsning varvas med medlyssning och övning.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med några års erfarenhet inom yrket. Specialistutbildning samt tidigare erfarenhet av Primärvård ses som meriterande. Du har god datorvana, samt förmågan att simultant arbeta i olika system och är intresserad av teknik och digitalisering. Du talar svenska och engelska och meriterande är om du även talar ytterligare språk. Du har dessutom förståelse för människors olika förutsättningar och kan anpassa ditt bemötande efter mottagaren. Du är positiv, har ett flexibelt arbetssätt och god förmåga att samarbeta med övriga i teamet. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vill du veta mer?
Vi hoppas det här låter intressant - och vill du veta mer kan du vända dig till någon av oss:
Verksamhetschef Fredrik Tjäder, fredrik.tjader@regionuppsala.se
(), 072-244 09 74.
Gruppchef Christina Paulsen, christina.paulsen@regionuppsala.se
(), 070-611 05 92.
Gruppchef Mattias Saus, mattias.saus@regionuppsala.se
, 070-611 05 84.
Facklig representant för Vårdförbundet Ann-Catrin Sterner, ann-catrin.sterner@mittvardforbund.se
(), 070-517 69 61.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga kopia på din yrkeslegitimation och övriga intyg som styrker din åberopade kompetens tillsammans med din ansökan. Vi intervjuar fortlöpande under ansökningstiden så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
