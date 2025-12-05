Sjuksköterskor/specialistsjuksköterskor till korttidsenheten
2025-12-05
Förvaltningens hälso- och sjukvårdsverksamhet (HSV) är fördelad på 10 hälso- och sjukvårdsteam varav ett av teamen fokuserar uteslutande på korttidsvård.
Nu söker vi två sjuksköterskor eller specialistsjuksköterskor som tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor vill skapa en bra vistelse och bedriva en god och säker vård för patienterna på våra största korttidsenheter Sörmarksgatan och Bodagatan.
Om du är nyfiken på hur vi har det på jobbet, kontakta rekryterande chef Anna för att ställa frågor eller kanske diskutera ett arbetsplatsbesök.
Bodagatans korttid tar emot patienter med kognitiv svikt, till exempel en demenssjukdom. I förvaltningen finns en hög kompetensnivå när det gäller kognitiv svikt och demenssjukdomar och det bedrivs ett strukturerat och strategiskt arbete. Detta ger oss särskilt goda förutsättningar att kunna bedriva en god och säker vård för våra patienter och möta målgruppen på bästa möjliga sätt.
Sörmarksgatans korttid tar i första hand emot patienter med somatiska sjukdomar. Det kan röra sig om patienter som behöver kortare rehabilitering efter en fraktur, mer specialiserad- och medicinteknisk vård under en lite längre period eller palliativ vård i livets slutskede. Vi har ett nära och gott samarbete med både vårdcentral och specialistmottagningar inom slutenvården som PRIS och Närsjukvårdsteamet.
Du vårdar patienter med olika omvårdnadsbehov och diagnoser och bedömer, genomför, utvärderar och dokumenterar de medicinska insatserna. Hos oss får du utveckla och använda dina medicinska och omvårdnadspecifika kunskaper, och du är med och utvecklar framtidens korttidsvård. Att jobba med avancerad vård och med ny medicinteknisk utrustning ger dig goda förutsättningar att utvecklas i yrkesrollen och känna arbetstillfredsställelse.
Samverkan med olika externa vårdgivare och olika professioner inom förvaltningen är också en central del av vardagen.
Du planerar och strukturerar ditt arbete tillsammans med dina kollegor, ingen dag är den andra lik, att tänka nytt och prioritera om är en spännande och varierande del i jobbet.
I arbetsuppgifterna ingår att handleda och utbilda omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsinsatser. Inom HSV har vi ett delegeringsteam men det är ytterst du som sjuksköterska som delegerar insatserna.
Vi ser arbetsglädje, trivsel, teamanda och en god arbetsmiljö där man kan ha roligt tillsammans på jobbet som väldigt viktigt och någonting vi ständigt arbetar med. Vi vet att arbetet som sjuksköterska är meningsfullt, varierande, roligt, utvecklande och givande, men också att det emellanåt kan vara utmanande. För oss är det en självklarhet att hjälpas åt och vi lär oss av varandra. Inom HSV finns goda förutsättningar att samverka och samarbeta både inom ditt eget team men även mellan teamen. Du har närhet till både kollegor och chef i din vardag, t ex vid behov av att stämma av i patientärenden.
När du börjar din anställning får du en individuellt anpassad introduktion som ger dig goda förutsättningar och en trygg och stabil start på ditt nya uppdrag. Vi erbjuder även kontakt med mentor när du har genomfört din introduktion eftersom vi vet att möjligheten att kunna vända sig till en erfaren och kunnig sjuksköterska för råd och stöd brukar vara uppskattad.
Övrig information
Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, god kollegial gemenskap och goda arbetsvillkor erbjuds du som anställd i Borås Stad flera personalförmåner, här kan du läsa mer om det.
Vi ser fram emot att få lära känna dig och ta del av ditt engagemang, din kompetens och dina tankar och idéer för att kunna ge våra patienter bästa möjliga vård, nu och i framtiden.
Vill du bli en av oss i hälso- och sjukvårdens korttidsteam är du varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer kommer att genomföras under ansökningstiden.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård och vi ser helst att du har hunnit arbeta ett tag i din yrkesroll. Om du har en specialistutbildning inom demens, geriatrik, distrikt, psykiatri eller palliativ vård kan en specialisttjänst bli aktuell.
Du har ett gott bemötande, du tycker om att arbeta med människor och du har viljan att göra skillnad för våra patienter. Vi värdesätter att du är trygg i din yrkesroll och kan arbeta självständigt. Andra viktiga förmågor handlar om ansvarstagande och engagemang i ditt arbete och att vara professionell i dina bedömningar och beslut.
Du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information och du har mycket god förmåga att överblicka, organisera, prioritera och följa upp ditt arbete även i pressade situationer.
I rollen som sjuksköterska leder du andra, du behöver därför vara kommunikativ och ha förmågan att på ett pedagogiskt sätt förklara och vägleda, utbilda och informera.
Du ser det som en självklarhet att samarbeta, du har ett kollegialt förhållningssätt och du är mån om att skapa och bibehålla goda relationer med alla du möter i din roll som sjuksköterska på korttiden.
Du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift och du har god vana av IT-baserade journalsystem.
B-körkort är ett krav.
