Sjuksköterskor sommarlön 60,000 kr/mån - Vacant Vårdbemanning AB - Sjuksköterskejobb i Hudiksvall

Vacant Vårdbemanning AB / Sjuksköterskejobb / Hudiksvall2021-04-08Om jobbetVill du jobba som konsult hos våra kunder i sommar? Vi erbjuder dig en trygg anställning med garantilön 100%! Avbokar kunden så behåller du din lön och anställning hos oss.Vacant Vårdbemanning expanderar kraftigt i Sverige och söker fler flexibla, kompetenta och "hyggelige" sjuksköterskor för detta uppdrag.Vi söker dig som önskar arbeta inom äldreomsorgen.Behovet är vecka 24-33 och du bestämmer själv hur många veckor du önskar arbeta ex. ströpass hela sommaren, stafett eller 2-3 veckor av perioden.Du blir anställd av oss i vårt svenska bolag, Vacant Vårdbemanning AB, och sedan uthyrd till vår kund.Vi erbjuder generösa lönevillkor och veckolön!#jobbjustnu2021-04-08Vi söker dig som:är legitimerad sjuksköterska med minst 1 års erfarenhet.är van vid självständigt arbete.är flexibel.har god kommunikativ förmåga, ett gott bemötande, en positiv grundinställning samt god samarbetsförmåga.har körkortFöretagsbeskrivningVacant Vårdbemanning AB är ett svenskt bemanningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Vi levererar vårdpersonal till sjukhus, kommuner, regioner och privata vårdgivare i hela Sverige.Vi etablerades i Sverige 2019, och vi ingår i den norska koncernen Vacant Holdings AS som funnits i branschen i Norge sedan 2008. Företagets ledning har arbetat med bemanningslösningar till vårdbranschen sedan år 2000.Vi erbjuder dig spännande uppdrag över hela Sverige och vårt fokus ligger alltid på att matcha uppdrag med din kompetens.Du har alltid en fast kontaktperson före, under och efter ditt uppdrag. Din kontaktperson har lång erfarenhet från bemanningsbranschen inom vård och omsorg och är själv vårdutbildad.Vi är behjälpliga med boende och resor om du arbetar på annan ort.Vi erbjuder dig en marknadsmässig ersättning för din insats.För oss är hälsan viktig - generös friskvårdsersättning. Max 3000:-/år.Vill du arbeta några enstaka pass, del- eller heltid? Du bestämmer!Vill du arbeta enbart för oss? Vi erbjuder fastanställningar!Varaktighet, arbetstidDeltid - Enligt överenskommelse Tillfälligt arbete, 11 dagar - 3 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-06-30Vacant Vårdbemanning AB5680176