Sjuksköterskor som vill jobba med vaccination mot Covid-19 i Gag - Region Dalarna - Sjuksköterskejobb i Gagnef

Prenumerera på nya jobb hos Region Dalarna

Region Dalarna / Sjuksköterskejobb / Gagnef2021-04-12Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!ARBETSBESKRIVNINGNu har vi startat vaccinationen av länets befolkning mot covid-19. Nu när vi får in större leveranser av vaccinet behöver vi ytterligare två sjuksköterskor som kan jobba med vaccinering på Gagnefs vårdcentral!Vi vaccinerar befolkningen efter den nationella prioriteringen Folkhälsomyndigheten tagit fram, som styr i vilken ordning vaccineringen ska göras utifrån aktuell kunskap och erfarenhet av covid-19. Principen är att vaccinering erbjuds efter behov, det vill säga de med störst behov erbjuds vaccin först.Alla vaccinatörer kommer att få en introduktion på vårdcentralen och du kommer att ha stöd av kollegor på plats. Du kommer även att gå en digital utbildning på en timme vid Högskolan Dalarna för att få behörighet att ordinera vaccin. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara förberedelser, vaccinering samt dokumentation i Take Care. Vi hoppas du vill göra en viktig insats i pandemin och hjälpa till med vaccinationen!I detta skede söker vi två sjuksköterskor som kan jobba på Gagnefs vårdcentral, du kommer att bli timanställd och schema kommer planeras efter din tillgänglighet. Vi har främst behov av personal under juni till augusti och önskar att du kan jobba under större delen av denna tid. Skriv med i din ansökan i vilken omfattning du kan jobba.KVALIFIKATIONERVi söker dig som:Är legitimerad sjuksköterskaHar god stickvanaKan arbeta flexibla arbetstiderDet är meriterande om du har erfarenhet av systemet Take Care.Gällande dina personliga egenskaper är det viktigt att du är flexibel och snabbt kan ställa om eftersom arbetet kan förändras, du behöver vara trygg med att samarbeta med kollegor. Du behöver ha goda kunskaper i det svenska språket, såväl skriftligt som muntligt.Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobbVi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.Varaktighet, arbetstidTillträde enligt överenskommelse Timanst2021-04-12MånadsölnSista dag att ansöka är 2021-04-26REGION DALARNA5685374