Sjuksköterskor sökes till vårt härliga gäng
Publiceringsdatum2026-04-27Om företaget
Capio Vårdcentral Mölndal välkomnar dig till vårt härliga gäng på ca 25 medarbetare. Vi sätter teamarbete i fokus och jobbar tillsammans för att ge våra ca 10400 listade patienter det bästa omhändertagandet. Vårdcentralen ligger i Mölndals centrum med nära avstånd till buss, tåg och spårvagnsförbindelser. Alldeles utanför finns Mölndals Galleria och ett stort utbud av lunchrestauranger. För den som kör bil finns flera P-hus i närheten.
Din roll
Tjänsterna avser två längre vikariat som mottagningssjuksköterska vilket innebär sedvanliga arbetsuppgifter på vårdcentral med bl.a. drop-in-mottagning, telefonrådgivning, lab och arbete i vår chattfunktion (Flow). Du har ett nära samarbete med våra läkare och övriga professioner på vårdcentralen, bland annat fysioterapeuter och psykologer. Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för patienten och likaså möjligheter till kompetensutveckling mellan varandra. Din roll som mottagningssköterska förutsätter att du är en person som gillar varierande arbetsuppgifter och att ha många bollar i luften samtidigt. Du tycker om att träffa patienter i alla åldrar och tillfredsställs av såväl administrativa som praktiska uppgifter. Din kontakt med våra patienter sker såväl fysiskt som digitalt.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en arbetsplats med högt i tak och härlig stämning där vi trivs på arbetet och tillsammans. Här finns närvarande chefer och kollegor som ställer upp för varandra och verksamheten och där du har möjlighet att vara med och utveckla verksamheten. Vi tycker det är viktigt att allt känns rätt och värdesätter en individuell introduktion utefter dina önskemål och behov. Vår organisation bygger på den lokala enhetens självstyre med engagemang och delaktighet från medarbetare vilket leder till korta beslutsvägar. Samtidigt finns en större organisation i bakgrunden som ger stöd och möjlighet till utveckling och erfarenhetsutbyte. Vi tycker det är viktigt med kompetensutveckling både internt och externt. På fredagar bjuder vi medarbetarna på fika. Vi erbjuder förstås friskvårdsbidrag.
Om dig
Du som söker är legitimerad sjuksköterska och är trygg i både person och profession samt har ett patientfokuserat arbetssätt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av mottagningsarbete. Du är noggrann i ditt arbete, har förmåga till flexibilitet och kan anpassa tempo och arbetsmetoder efter vad varje situation kräver. Vi värdesätter laganda och förmåga att ta initiativ. Som person är du tydlig och förtroendeingivande samt har god förmåga att strukturera och prioritera. Du är engagerad och noga med att alltid hålla hög kvalitet i ditt arbete.
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, vi jobbar med fortlöpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Tjänsterna rör två längre vikariat på drygt ett år vardera.
Sista dag att ansöka är 260512
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
431 30 MÖLNDAL
