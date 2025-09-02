Sjuksköterskor sökes till uppdrag i Saudiarabien

Viraliv AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm
2025-09-02


Sjuksköterskor sökes till uppdrag i Saudiarabien
Är du legitimerad sjuksköterska och redo för ett äventyr utomlands? Nu har du chansen att arbeta i en internationell och modern vårdmiljö i Saudiarabien - ett uppdrag som ger dig både professionell utveckling och kulturell upplevelse!
Viraliv söker nu fler engagerade sjuksköterskor för arbete vid ledande sjukhus och vårdinrättningar i Saudiarabien.
Om uppdraget
Arbetsplats: Välrenommerade sjukhus och kliniker i Saudiarabien

Tjänstgöringslängd: 6-24 månader

Start: Löpande under 2024

Omfattning: Heltid

Specialiteter: Internmedicin, kirurgi, akutsjukvård, intensivvård, neonatal, m.fl.

Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska

Har minst 2 års yrkeserfarenhet

Talar engelska på god nivå

Är flexibel, nyfiken och redo att jobba i en internationell miljö

Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön & skattefördelar

Boende, flygbiljetter och visum ingår

Hjälp med hela relocation-processen

Trygghet och stöd från vårt team - före, under och efter uppdraget

En unik möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling

Redo att ta steget?
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till
info@viraliv.se
Märk din ansökan med: "Sjuksköterska - Saudiarabien"

Viral - Connecting Healthcare Professionals Worldwide

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: info@viraliv.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Viraliv AB (org.nr 559371-5682)
164 31  KISTA

Jobbnummer
9488837

