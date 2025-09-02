Sjuksköterskor sökes till uppdrag i Saudiarabien
2025-09-02
Sjuksköterskor sökes till uppdrag i Saudiarabien
Är du legitimerad sjuksköterska och redo för ett äventyr utomlands? Nu har du chansen att arbeta i en internationell och modern vårdmiljö i Saudiarabien - ett uppdrag som ger dig både professionell utveckling och kulturell upplevelse!
Viraliv söker nu fler engagerade sjuksköterskor för arbete vid ledande sjukhus och vårdinrättningar i Saudiarabien.
Om uppdraget
Arbetsplats: Välrenommerade sjukhus och kliniker i Saudiarabien
Tjänstgöringslängd: 6-24 månader
Start: Löpande under 2024
Omfattning: Heltid
Specialiteter: Internmedicin, kirurgi, akutsjukvård, intensivvård, neonatal, m.fl.
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska
Har minst 2 års yrkeserfarenhet
Talar engelska på god nivå
Är flexibel, nyfiken och redo att jobba i en internationell miljö
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön & skattefördelar
Boende, flygbiljetter och visum ingår
Hjälp med hela relocation-processen
Trygghet och stöd från vårt team - före, under och efter uppdraget
En unik möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling
Redo att ta steget?
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till info@viraliv.se
Märk din ansökan med: "Sjuksköterska - Saudiarabien"
Viral - Connecting Healthcare Professionals Worldwide

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: info@viraliv.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Viraliv AB
