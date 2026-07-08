Sjuksköterskor sökes till spännande möjligheter i Kramfors
Kletor Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Kramfors Visa alla sjuksköterskejobb i Kramfors
2026-07-08
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Dignus Medical är specialister på rekrytering och bemanning av specialistläkare och sjuksköterskor till hälsosektorn i Skandinavien. Vi bidrar till att lösa bemanningsutmaningarna genom att matcha rätt personal med rätt uppdragsgivare – vid rätt tidpunkt.
Vi söker nu engagerade sjuksköterskor som vill arbeta i Kramfors kommun.
Detta är en möjlighet för dig som redan bor i området eller i närheten, och som vill arbete inom kommunal hälso- och sjukvård. Vi söker dig som vill arbeta flexibelt, både enstaka pass (extra-/timarbete) och mer sammanhängande uppdrag.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta inom kommunal vård, främst i:
Hemsjukvård
Särskilt boende (äldreboende)
Arbetet innebär sedvanliga sjuksköterskeuppgifter med fokus på trygg och kvalitativ vård, i nära samarbete med övrig vårdpersonal.
Arbetstid
Dag-, kvälls- och/eller nattpass
Möjlighet till både enstaka pass och längre uppdrag
Helgarbete kan förekomma
Vi söker dig som har möjlighet att arbeta flexibelt utifrån verksamhetens behov.Publiceringsdatum2026-07-08Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med svensk legitimation
Erfarenhet från hemsjukvård och/eller äldreboende
God förmåga att arbeta självständigt och fatta egna beslut
Samarbetsinriktad och ansvarstagandeKvalifikationer
Du bor i Kramfors eller i närliggande område
Du har möjlighet att arbeta varierande arbetstider, inklusive helg
Vi erbjudar:
Stabil tillgång på uppdrag
Tryggt samarbete med etablerad kund
Tydlig uppföljning och stöd från din kontaktperson
Vill du veta mer eller anmäla ditt intresse?
Kontakta oss redan idag, vi ser fram emot att höra från dig!
Du kan även registrera ditt CV (https://jobb.dignusmedical.se/sign-up)
eller anmäla dig till vårt nyhetsbrev (https://www.dignusmedical.no/sv/anmal-dig-till-vart-nyhetsbrev/)
för att hålla dig uppdaterad om framtida möjligheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Kletor Sverige AB
(org.nr 556903-1197), https://www.dignusmedical.no/sv/
872 30 KRAMFORS Arbetsplats
Dignus Medical Kontakt
Researcher/markedsfører
Nathalie Harts nathalie@dignusmedical.no +4790593007 Jobbnummer
9996422