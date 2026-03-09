Sjuksköterskor sökes till Sommaruppdrag
Keun AB / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-03-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Keun AB i Malmö
, Lund
, Hässleholm
, Kristianstad
, Göteborg
eller i hela Sverige
Linkyou matchar erfaren vårdpersonal med uppdrag inom vård och omsorg, med fokus på kvalitet, trygghet och långsiktiga samarbeten.
Inför sommaren söker vi nu flera legitimerade sjuksköterskor till uppdrag inom SÄBO, Hemsjukvård, LSS, Korttidsboende, Jourverksamhet
Omfattning & arbetstid
100 % tjänstgöring
Arbete dag, kväll och helg
Uppdragsperiod
Sommar 2026 (datum enligt överenskommelse)
Uppdraget
Du arbetar inom kommunal vård med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom SÄBO, Hemsjukvård, LSS, Korttidsboende, Jourverksamhet
Kvalifikationskrav
Legitimerad sjuksköterska
Minst 2 års yrkeserfarenhet
Erfarenhet från kommunal verksamhet
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Vi erbjuder
God ersättning utlovas
Ett välplanerat sommaruppdrag
Löpande stöd och nära dialog under hela uppdraget
Möjlighet att arbeta i etablerade kommunala verksamheter
Ansök redan idag - urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Keun AB
(org.nr 559205-7490) Arbetsplats
Linkyou Jobbnummer
9784095