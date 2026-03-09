Sjuksköterskor sökes till Sommaruppdrag

Keun AB / Sjuksköterskejobb / Malmö
2026-03-09


Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Keun AB i Malmö, Lund, Hässleholm, Kristianstad, Göteborg eller i hela Sverige

Linkyou matchar erfaren vårdpersonal med uppdrag inom vård och omsorg, med fokus på kvalitet, trygghet och långsiktiga samarbeten.
Inför sommaren söker vi nu flera legitimerade sjuksköterskor till uppdrag inom SÄBO, Hemsjukvård, LSS, Korttidsboende, Jourverksamhet
Omfattning & arbetstid
100 % tjänstgöring
Arbete dag, kväll och helg
Uppdragsperiod
Sommar 2026 (datum enligt överenskommelse)
Uppdraget
Du arbetar inom kommunal vård med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom SÄBO, Hemsjukvård, LSS, Korttidsboende, Jourverksamhet
Kvalifikationskrav
Legitimerad sjuksköterska
Minst 2 års yrkeserfarenhet
Erfarenhet från kommunal verksamhet
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift

Vi erbjuder
God ersättning utlovas
Ett välplanerat sommaruppdrag
Löpande stöd och nära dialog under hela uppdraget
Möjlighet att arbeta i etablerade kommunala verksamheter

Ansök redan idag - urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Keun AB (org.nr 559205-7490)

Arbetsplats
Linkyou

Jobbnummer
9784095

Prenumerera på jobb från Keun AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Keun AB: