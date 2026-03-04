Sjuksköterskor sökes till sommaruppdrag
Viraliv AB / Sjuksköterskejobb / Norrtälje Visa alla sjuksköterskejobb i Norrtälje
2026-03-04
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Viraliv AB i Norrtälje
, Vallentuna
, Täby
, Österåker
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
UPPDRAG & PERIOD
Vi söker just nu sjuksköterskor för bemanningsuppdrag inom kommun i Sverige
INKL sommaren
Vi arbetar alltid med schyssta villkor och konkurrenskraftiga löner. Publiceringsdatum2026-03-04KvalifikationerArbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska inom kommun.
ATT JOBBA MED OSS
Tillsammans skapar vi en arbetssituation där du som vårdpersonal kan arbeta med bra villkor och rätt lön.
Tjänstepension - För att arbete oavsett anställningsform ska vara långsiktigt.
Resor och boende - Så att du kan stödja vården där behoven är som störst utan att hindras av geografi.
Arbetskläder - Det är lättare att jobba om man är bekväm.
Försäkringar - Om något händer ska du känna dig trygg i att du får stöd.
Utbildningar - För att du alltid ska känna dig trygg på en ny arbetsplats.
Vi jobbar alltid med individuell lönesättning där din kompetens och tidigare erfarenhet samt uppdragets karaktär är vägledande.
VIRALIV
Målsättningen är att erbjuda mer trygghet och flexibilitet än andra vårdbemanningsföretag och såklart högre löner än dem inom regionerna. Arbete med oss innebär därför branschens bästa villkor. Vi jobbar också hårt med att vara en arbetsgivare som bryr sig och som finns tillgänglig oavsett tid på dygnet.
Vill du veta mer om oss eller läsa vad andra undersköterskor, sjuksköterskor och läkare tycker om att jobba med oss så kan du läsa mer på Bemlo:https://www.bemlo.se/companies/viraliv/
ANSÖKAN
Ansök direkt via länken, eller ring oss på 08-50074050 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: Info@viraliv.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Viraliv AB
(org.nr 559371-5682), http://viraliv.se
761 74 NORRTÄLJE Jobbnummer
9778163