Sjuksköterskor sökes till sommaruppdrag 2026 Lön upp till 80 000 kr/mån
VårdIX AB / Sjuksköterskejobb / Lund Visa alla sjuksköterskejobb i Lund
2026-03-07
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VårdIX AB i Lund
, Lomma
, Kävlinge
, Malmö
, Eslöv
eller i hela Sverige
Sjuksköterskor sökes till sommaruppdrag 2026 Lön upp till 80 000 kr/mån
Är du legitimerad sjuksköterska och söker en sommar med attraktiv ersättning och meningsfulla uppdrag? VårdIX-Bemanning erbjuder nu spännande möjligheter inom kommunal hälso- och sjukvård i Lund kommun.
Uppdragsinformation
Område: Lund kommun
Verksamheter: SÄBO, LSS och hemsjukvård
Period: Inkluderar sommaren 2026, med möjlighet till förlängning
Omfattning: Hel- eller deltid enligt överenskommelse
Arbetstider: Dag, kväll, helg och nattPubliceringsdatum2026-03-07Dina arbetsuppgifter
Medicinska bedömningar och planering
Läkemedelshantering och dokumentation
Samverkan med vårdteam och anhörigaKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet från kommunal vård (meriterande)
Självständig och samarbetsvillig
Professionellt bemötande
Flytande svenska i tal och skrift
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell
Ansök och kontakt:
Besök www.vardix.se
för mer information och ansökan.
E-postadress: info@vardix.se
Telefon: 030 444 999Så ansöker du
Skicka CV, kort beskrivning av din erfarenhet, tillgänglighet och önskad arbetstid till:www.vardix.se
E-postadress: info@vardix.se
Telefon: 030 444 999 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lund kommun Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se Jobbnummer
9783356