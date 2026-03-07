Sjuksköterskor sökes till sommaruppdrag 2026 Lön upp till 80 000 kr/mån

VårdIX AB / Sjuksköterskejobb / Lund
2026-03-07


Sjuksköterskor sökes till sommaruppdrag 2026 Lön upp till 80 000 kr/mån

Är du legitimerad sjuksköterska och söker en sommar med attraktiv ersättning och meningsfulla uppdrag? VårdIX-Bemanning erbjuder nu spännande möjligheter inom kommunal hälso- och sjukvård i Lund kommun.

Uppdragsinformation
Område: Lund kommun
Verksamheter: SÄBO, LSS och hemsjukvård
Period: Inkluderar sommaren 2026, med möjlighet till förlängning
Omfattning: Hel- eller deltid enligt överenskommelse
Arbetstider: Dag, kväll, helg och natt

2026-03-07

Dina arbetsuppgifter
Medicinska bedömningar och planering
Läkemedelshantering och dokumentation
Samverkan med vårdteam och anhöriga

Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet från kommunal vård (meriterande)
Självständig och samarbetsvillig
Professionellt bemötande
Flytande svenska i tal och skrift

Vi erbjuder
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell

Ansök och kontakt:
Besök www.vardix.se för mer information och ansökan.
E-postadress: info@vardix.se
Telefon: 030 444 999

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Lund kommun

Kontakt
Sam Souid
sam@cleverex.se

Jobbnummer
9783356

