Sjuksköterskor sökes till sommaruppdrag 2026 Lön upp till 80 000 kr/mån

2026-03-07
VårdIX-Bemanning söker legitimerade sjuksköterskor för uppdrag i Avesta kommun under sommaren 2026.
Uppdragsinformation:
Område: Avesta kommun
Period: Sommaren 2026 med möjlighet till förlängning
Omfattning: Hel- eller deltid enligt överenskommelse
Arbetstider: Dag, kväll, helg och eventuellt nattPubliceringsdatum2026-03-07Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom hälso- och sjukvård
Medicinska bedömningar och planering
Läkemedelshantering och dokumentation
Samverkan i vårdteamKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet från vårdverksamhet
Självständig och trygg i yrkesrollen
God samarbetsförmåga
Flytande svenska i tal och skrift
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig ersättning
OB-tillägg enligt kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag
Personlig kontaktpersonSå ansöker du
Skicka in CV, legitimation, tillgänglighet och två referenser via:
Hemsida: www.vardix.se
E-postadress: info@vardix.se
Telefon: 030 444 999
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Avesta kommun Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se Jobbnummer
9783367