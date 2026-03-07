Sjuksköterskor sökes till sommaruppdrag 2026 Lön upp till 80 000 kr/mån

VårdIX AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm
2026-03-07


VårdIX-Bemanning söker legitimerade sjuksköterskor för uppdrag i Stockholm sommaren 2026, med möjlighet till förlängning.

Uppdragsinformation:
Område: Olika delar av Stockholm
Period: Sommaren 2026 och framåt
Omfattning: Hel- eller deltid
Arbetstider: Dag, kväll, helg och eventuellt natt

Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom hälso- och sjukvård
Medicinska bedömningar och planering
Läkemedelshantering och dokumentation
Samverkan i vårdteam

Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet från vårdverksamhet
Självständig och trygg i yrkesrollen
God samarbetsförmåga
Flytande svenska i tal och skrift

Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig ersättning och OB-tillägg
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag
Personlig kontaktperson

Så ansöker du
Skicka in CV, legitimation, tillgänglighet och referenser via:
Hemsida: www.vardix.se
E-postadress: info@vardix.se
Telefon: 030 444 999

Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Stockholm Stad

Kontakt
Sam Souid
sam@cleverex.se

Jobbnummer
9783366

