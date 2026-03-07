Sjuksköterskor sökes till sommaruppdrag 2026 Lön upp till 80 000 kr/mån
2026-03-07
VårdIX-Bemanning söker legitimerade sjuksköterskor för uppdrag i Sollefteå kommun under sommaren 2026 och framåt.
Uppdragsinformation:
Område: Sollefteå kommun
Period: Sommar 2026 med möjlighet till förlängning
Omfattning: Hel- eller deltid
Arbetstider: Dag, kväll, helg och eventuellt nattPubliceringsdatum2026-03-07Dina arbetsuppgifter
Medicinska bedömningar och planering
Läkemedelshantering och dokumentation
Samverkan i vårdteamKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet från vårdverksamhet
Självständig och samarbetsvillig
Goda kunskaper i svenska
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig ersättning
OB-tillägg enligt kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Flexibla uppdrag
Dedikerad kontaktpersonSå ansöker du
Skicka CV, legitimation, tillgänglighet och två referenser till:www.vardix.se
E-postadress: info@vardix.se
Telefon: 030 444 999
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sollefteå kommun Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se Jobbnummer
9783363