Sjuksköterskor sökes till sommaruppdrag 2026 Lön upp till 80 000 kr/mån

VårdIX AB / Sjuksköterskejobb / Sollefteå
2026-03-07


VårdIX-Bemanning söker legitimerade sjuksköterskor för uppdrag i Sollefteå kommun under sommaren 2026 och framåt.

Uppdragsinformation:
Område: Sollefteå kommun
Period: Sommar 2026 med möjlighet till förlängning
Omfattning: Hel- eller deltid
Arbetstider: Dag, kväll, helg och eventuellt natt

Dina arbetsuppgifter
Medicinska bedömningar och planering
Läkemedelshantering och dokumentation
Samverkan i vårdteam

Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet från vårdverksamhet
Självständig och samarbetsvillig
Goda kunskaper i svenska

Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig ersättning
OB-tillägg enligt kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Flexibla uppdrag
Dedikerad kontaktperson

Så ansöker du
Skicka CV, legitimation, tillgänglighet och två referenser till:
www.vardix.se
E-postadress: info@vardix.se
Telefon: 030 444 999

Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Sollefteå kommun

Kontakt
Sam Souid
sam@cleverex.se

Jobbnummer
9783363

