Sjuksköterskor sökes till sommaruppdrag 2026 Lön upp till 80 000 kr/mån
VårdIX AB / Sjuksköterskejobb / Skellefteå Visa alla sjuksköterskejobb i Skellefteå
2026-03-07
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VårdIX AB i Skellefteå
, Piteå
, Luleå
, Umeå
, Lycksele
eller i hela Sverige
Sjuksköterskor sökes till sommaruppdrag 2026 Lön upp till 80 000 kr/mån
VårdIX-Bemanning söker legitimerade sjuksköterskor för uppdrag i Skellefteå kommun sommaren 2026, med möjlighet till förlängning.
Uppdragsinformation:
Område: Skellefteå kommun
Period: Sommaren 2026 och framåt
Omfattning: Hel- eller deltid
Arbetstider: Dag, kväll, helg och nattPubliceringsdatum2026-03-07Dina arbetsuppgifter
Medicinska bedömningar och planering
Läkemedelshantering och dokumentation
Samverkan i vårdteamKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet från vårdverksamhet
Självständig
God kommunikationsförmåga på svenska
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig ersättning och OB-tillägg
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag och dedikerad kontaktpersonSå ansöker du
Skicka CV, legitimation, tillgänglighet och två referenser till:www.vardix.se
E-postadress: info@vardix.se
Telefon: 030 444 999 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skellefteå kommun Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se Jobbnummer
9783362