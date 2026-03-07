Sjuksköterskor sökes till sommaruppdrag 2026 Lön upp till 80 000 kr/mån
Sommarjobb för sjuksköterskor i Umeå kommun
VårdIX-Bemanning söker legitimerade sjuksköterskor för uppdrag i Umeå kommun sommaren 2026, med möjlighet till förlängning.
Uppdragsinformation:
Område: Umeå kommun
Period: Sommar 2026 och framåt
Omfattning: Hel- eller deltid
Arbetstider: Dag, kväll, helg och eventuellt nattPubliceringsdatum2026-03-07Dina arbetsuppgifter
Medicinska bedömningar och planering
Läkemedelshantering och dokumentation
Samverkan i vårdteamKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet från vården (kommunal bakgrund meriterande)
Självständig och samarbetsvillig
Flytande svenska i tal och skrift
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell
Ansök med:
Uppdaterat CV
Yrkeslegitimation
Din tillgänglighet
Två färska referenser
Kontakt: www.vardix.se, info@vardix.se
, 030 444 999 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Umeå Kommun Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se Jobbnummer
9783360