Sjuksköterskor sökes till sommaruppdrag 2026 Lön upp till 80 000 kr/mån

VårdIX AB / Sjuksköterskejobb / Umeå
2026-03-07


Sommarjobb för sjuksköterskor i Umeå kommun

VårdIX-Bemanning söker legitimerade sjuksköterskor för uppdrag i Umeå kommun sommaren 2026, med möjlighet till förlängning.

Uppdragsinformation:
Område: Umeå kommun
Period: Sommar 2026 och framåt
Omfattning: Hel- eller deltid
Arbetstider: Dag, kväll, helg och eventuellt natt

Publiceringsdatum
2026-03-07

Dina arbetsuppgifter
Medicinska bedömningar och planering
Läkemedelshantering och dokumentation
Samverkan i vårdteam

Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet från vården (kommunal bakgrund meriterande)
Självständig och samarbetsvillig
Flytande svenska i tal och skrift

Vi erbjuder
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell

Ansök med:
Uppdaterat CV
Yrkeslegitimation
Din tillgänglighet
Två färska referenser

Kontakt: www.vardix.se, info@vardix.se, 030 444 999

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Umeå Kommun

Kontakt
Sam Souid
sam@cleverex.se

Jobbnummer
9783360

