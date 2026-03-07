Sjuksköterskor sökes till sommaruppdrag 2026 Lön upp till 80 000 kr/mån
Vill du ha en sommar med bra ersättning, tydliga villkor och uppdrag där din kompetens verkligen gör skillnad? VårdIX-Bemanning söker nu legitimerade sjuksköterskor för uppdrag i Gävle.
Uppdrag & period
Exakta placeringar och schema matchar vi tillsammans utifrån dina önskemål.
Område: Gävle
Period: Inkluderar sommaren 2026, med möjlighet till längre upplägg
Omfattning: Hel- eller deltid enligt överenskommelse
Arbetstider: Dag, kväll, helg och eventuellt natt beroende på uppdragPubliceringsdatum2026-03-07Arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska inom hälso- och sjukvård
Medicinska bedömningar, planering och uppföljning av insatser
Läkemedelshantering och dokumentation i aktuella journalsystem
Samverkan med vårdteam och brukare
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har tre års erfarenhet
Är trygg i din yrkesroll och kan arbeta självständigt
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodellSå ansöker du
Uppdaterat CV
Yrkeslegitimation
Din tillgänglighet
Två färska referenser
Ansök via vår hemsida eller kontakt: www.vardix.se info@vardix.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gävle Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se Jobbnummer
9783359