Sjuksköterskor sökes till sommaruppdrag 2026 Lön upp till 80 000 kr/mån

VårdIX AB / Sjuksköterskejobb / Uppsala
2026-03-07


Sjuksköterskor sökes till sommaruppdrag 2026 Lön upp till 80 000 kr/mån

VårdIX-Bemanning söker legitimerade sjuksköterskor för uppdrag inom kommunal hälso- och sjukvård i Uppsala kommun sommaren 2026.

Uppdragsinformation:
Område: Uppsala kommun
Verksamheter: SÄBO, LSS och hemsjukvård
Period: Sommaren 2026 med möjlighet till förlängning
Omfattning: Hel- eller deltid
Arbetstider: Dag, kväll, helg och eventuellt natt

Dina arbetsuppgifter
Medicinska bedömningar och planering
Läkemedelshantering och dokumentation
Samverkan med personal och anhöriga

Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet från kommunal vård
Självständig och samarbetsvillig
God kommunikationsförmåga på svenska

Vi erbjuder
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell

Så ansöker du
Skicka CV, beskrivning av kommunal erfarenhet och önskad arbetstid till:
www.vardix.se
E-postadress: info@vardix.se
Telefon: 030 444 999

Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Uppsala kommun

Kontakt
Sam Souid
sam@cleverex.se

Jobbnummer
9783357

