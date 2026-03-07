Sjuksköterskor sökes till sommaruppdrag 2026 Lön upp till 80 000 kr/mån
VårdIX-Bemanning söker legitimerade sjuksköterskor för uppdrag inom kommunal hälso- och sjukvård i Uppsala kommun sommaren 2026.
Uppdragsinformation:
Område: Uppsala kommun
Verksamheter: SÄBO, LSS och hemsjukvård
Period: Sommaren 2026 med möjlighet till förlängning
Omfattning: Hel- eller deltid
Arbetstider: Dag, kväll, helg och eventuellt natt

Publicering
Medicinska bedömningar och planering
Läkemedelshantering och dokumentation
Samverkan med personal och anhörigaKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet från kommunal vård
Självständig och samarbetsvillig
God kommunikationsförmåga på svenska
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodellSå ansöker du
Skicka CV, beskrivning av kommunal erfarenhet och önskad arbetstid till:www.vardix.se
E-postadress: info@vardix.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uppsala kommun Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se Jobbnummer
9783357