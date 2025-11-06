Sjuksköterskor sökes till sjukhusen i Varberg och Kungsbacka - 2026
Region Halland / Sjuksköterskejobb / Kungsbacka Visa alla sjuksköterskejobb i Kungsbacka
2025-11-06
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Halland i Kungsbacka
, Göteborg
, Varberg
, Falkenberg
, Halmstad
eller i hela Sverige
Vill du arbeta på en arbetsplats där du får utvecklas, göra skillnad och ha kollegor som stöttar dig? Hallands sjukhus i Varberg och Kungsbacka söker nu sjuksköterskor till flera verksamheter inför 2026.
Hallands sjukhus
Hallands sjukhus omfattar akutsjukhusen i Halmstad och Varberg och vi bedriver även planerad verksamhet i Kungsbacka och Falkenberg. Vi har cirka 4 000 medarbetare som arbetar för att ge den bästa möjliga vården till hallänningarna och vi erbjuder specialistvård med hög kvalitet och god tillgänglighet. Våra medarbetare är nyckeln till att Hallands sjukhus har mycket goda resultat i många nationella mätningar och vi arbetar med ständiga förbättringar.
Region Hallands vision är att bli den bästa livsplatsen och vi vet att våra medarbetare är nyckeln till våra goda resultat i många nationella mätningar. Vi är ständigt på jakt efter nya stjärnor och vi hoppas att just du, med din kunskap och kompetens, kan hjälpa oss att fortsätta nå vår vision!
Om arbetet
I arbetet som sjuksköterska på Hallands sjukhus får du möjlighet att använda dina omvårdnadskunskaper och utvecklas i din roll som sjuksköterska. Hos oss får du:
- Möta ett brett spektrum av patienter och diagnoser.
- Arbeta i team med engagerade kollegor.
- Utvecklas i din profession, med stöd och handledning.
- Bred kunskapsbas.
Vi söker främst dig som vill arbeta inom slutenvården (dygnet runt-verksamhet) då vi inför sommaren har ett större behov inom denna verksamhet. Det finns också möjligheter att söka till mottagningar och specialistområden.
Placering: Sjukhuset i Varberg eller Kungsbacka.
Vi erbjuder tjänster inom bland annat:
- Medicinkliniken
- Kirurgikliniken
- Ortopedikliniken
- Urologikliniken
- Kvinnokliniken
- Akutkliniken
- Vårdavdelning i Kungsbacka (onkologi och palliativ medicin)
Om du är intresserad av att arbeta på Hallands sjukhus i Halmstad, kan du söka via vår annons för södra Halland. Där finner du tjänster inom flera olika verksamheter och områden.https://regionhalland.varbi.com/se/what:job/jobID:867899/
Om dig
Vi söker dig som är:
- Legitimerad sjuksköterska, eller snart examinerad
- Trygg i din yrkesroll eller nyfiken på att utvecklas hos oss
Dina egenskaper
- Positiv och engagerad
- Trivs i team och bidrar med ansvarstagande och god samarbetsförmåga
- Kommunikativ med patienter, närstående och kollegor
- Initiativtagande och nyfiken på en modern sjukvård
Hos oss lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper, vi vill ha rätt person på rätt plats.https://regionhalland.varbi.com/se/what:job/jobID:867875/
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att du kan bli kallad till intervju innan sista ansökningsdag. När du har skickat in din ansökan tar vi kontakt med dig.
Om det blir aktuellt kommer vi att kontakta dina referenser som en del av en trygg och effektiv rekryteringsprocess. Referenstagningen sker digitalt via Refensa.
Övrig information
Arbetstider
På Hallands sjukhus arbetar vi gemensamt med att bemanna den verksamhet som är nödvändig dygnet runt. Det innebär att en del av arbetstiden kan förläggas på kvällar och helger.
Förmåner
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete. Som nyutbildad sjuksköterska eller om du har högst sex månaders erfarenhet, börjar din anställning hos oss med ett basår. Mer om basåret samt övriga förmåner som Region Halland kan erbjuda dig kan du läsa mer om här.
Läs mer om basåret samt vad vi kan erbjuda dig som https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/sjukskoterska!https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-verksamheter/hallands-sjukhus/hallands-sjukhus-organisation/kliniker-pa-hallands-sjukhus
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1003". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Hallands sjukhus Kontakt
Jessica Fällhed, HR-partner jessica.fallhed@regionhalland.se Jobbnummer
9590996