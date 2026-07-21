Sjuksköterskor sökes till Ortopediavdelningen i Varberg
Region Halland / Sjuksköterskejobb / Varberg Visa alla sjuksköterskejobb i Varberg
2026-07-21
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Är du legitimerad sjuksköterska eller snart klar med din utbildning och söker en arbetsplats där du verkligen kan utvecklas?
Hos oss får du möjligheten att växa – oavsett var du befinner dig i din karriär.
På vår avdelning har vi tillsammans skapat en stark teamkänsla där samarbete, engagemang och trygghet står i fokus. Här får du rätt förutsättningar att utveckla din kompetens och nå din fulla potential i en miljö där alla bidrar och alla räknas. Ta chansen och sök till Ortopeden i Varberg redan idag!
Om tjänsten och om oss
Att arbeta som sjuksköterska på en ortopedisk vårdavdelning är omväxlande och spännande. Här träffar du patienter med varierat behov av vård. Hos oss får du en bred grund i yrket som sjuksköterska oavsett om du är ny i ditt yrke eller har några års erfarenhet med dig. Introduktionen anpassas efter dina tidigare erfarenheter.
Ortopedi omfattar behandling av frakturer och andra skador och smärttillstånd på rörelseapparaten. På Ortopedikliniken tar vi hand om akuta trauman dygnet runt men vi utför också planerade operationer som till exempel höft- och knäproteser. Här arbetar vi tvärprofessionellt tillsammans med läkare, undersköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut mm och har gemensamt ansvar för våra patienter.
Tjänsterna som utlyses är en dag/kväll och en natt. Du anger i ansökningsförfarandet vilken av tjänsterna du är intresserad av att söka.
Vi erbjuder dig
Individuellt anpassad introduktion
Möjlighet till specialistutbildning inom ortopedi
Ansvarsområde som du brinner för och en möjlighet att ingå i våra olika sektioner
Interna utbildningar
Möjlighet till nytänkande mot framtidens ortopedi
Nära och engagerat ledarskap
I vår storsatsning erbjuder vi på Ortopeden våra sjuksköterskor en specialistutbildning till ortopedisjuksköterska och 15 Hp utbildning i ortopedi i Malmö.
Det här är du
Du som söker är legitimerad sjuksköterska, intresserad av ortopedi och nyfiken på den framtida vården. Du vill vara med och utveckla ortopedin framåt för att möta de behov som vi ställs inför.
Tycker du om att arbeta självständigt men även i team med fokus på patientens bästa? Det är bra, för vi söker sjuksköterskor med god förmåga att skapa trygghet, mod att vara patientens talesperson och lyhörd för dess behov. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vill du komma och träffa oss och se vår arbetsplats kan du höra av dig till vår avdelningschef, Malin Malmgren. Se kontaktuppgifter längre ner.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete. Som nyutbildad sjuksköterska eller om du har högst sex månaders erfarenhet, börjar din anställning hos oss med ett basår. Mer om basåret samt övriga förmåner som Region Halland kan erbjuda dig kan du läsa mer om här.
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Verksamheter på Hallands sjukhus
Här hittar du information om våra kliniker och övriga verksamheter. Det ges även en inblick i kulturen, arbetsklimatet och vad som är unikt för varje verksamhet. Dessutom möter du några av våra medarbetare som berättar om hur de upplever sitt jobb. Verksamheter på Hallands sjukhus
Övrig information
Referenstagning är en del av vår rekryteringsprocess. Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Halland kan vi komma att ta interna referenser från nuvarande eller tidigare chef. Referenstagning föregås alltid av dialog med dig som sökande.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland – bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Region Halland följer främst det centrala kollektivavtalet HÖK (Huvudöverenskommelsen) med bilagor som AB (Allmänna bestämmelser), i vissa fall kan även avtalet BEA användas. HÖK med bilagor hittar du på www.skr.se
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Sjukhuset Vbg (visa karta
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432 81 VARBERG Arbetsplats
Hallands sjukhus Kontakt
Anna Lund, Vårdförbundet Anna.Lund@regionhalland.se 0340-481131 Jobbnummer
10008226