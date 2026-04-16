Sjuksköterskor sökes till Malmö Stad Stort sommarbehov!
Valora bemanning AB / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-04-16
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Valora bemanning AB i Malmö
, Helsingborg
, Ängelholm
, Lessebo
, Göteborg
eller i hela Sverige
Sjuksköterskor sökes till Malmö Stad - Stort sommarbehov!
Vill du ha ett meningsfullt och välbetalt sommaruppdrag i Sveriges tredje största stad? Vi söker nu legitimerade sjuksköterskor för uppdrag i Malmö under sommarveckorna 25-34.
Malmö Stad förbereder sig för sommaren och vi söker dig som vill bidra med din kompetens i en dynamisk miljö. Här får du chansen att arbeta i en stad som sjuder av liv under sommarmånaderna, samtidigt som du får en trygg och förmånlig anställning hos oss.
Om uppdraget
Vi har ett stort behov och kan erbjuda flera olika linjer och verksamhetsområden.
Period: Vecka 25 till och med vecka 34.
Plats: Malmö Stad (verksamhet inom Hemsjukvård, SÄBO och ordinärt boende).
Omfattning: Vi erbjuder flera olika passupplägg och linjer - möjlighet finns att boka upp sig på längre sammanhängande perioder.
Vi erbjuder dig:
Mycket förmånlig ersättning: Vi erbjuder en lön i toppskiktet som matchar din senioritet och det ansvar uppdraget innebär.
Resa & Boende: För dig som inte bor i närområdet ordnar och bekostar vi både boende och resor till och från Malmö.
Personlig service: Du får en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela uppdraget.
Storstadsfördelar: Malmö erbjuder allt från strandhäng vid Ribersborg till ett fantastiskt restaurangutbud - perfekt för lediga stunder!
Vem söker vi?
Du är legitimerad sjuksköterska med klinisk erfarenhet.
Du är trygg i din profession och van vid att fatta självständiga beslut.
Du har ett genuint intresse för att arbeta med människor och är flexibel inför olika vårdmiljöer.
Erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård är starkt meriterande.Publiceringsdatum2026-04-16Så ansöker du
Malmö Stad tillämpar löpande tillsättning, vilket innebär att vi tillsätter platserna så fort vi hittar rätt kandidater. Skicka därför in din intresseanmälan redan idag för att säkra din plats i sommar!
Skicka ditt CV till: Paolos@valorabemanning.se
Har du frågor? Kontakta oss på 0722986833
Välkommen till en givande sommar i Malmö med oss på Valora Bemanning!
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
E-post: Paolos@valorabemanning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Malmö SSK". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valora bemanning AB
(org.nr 559421-8157) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Velora Bemanning Jobbnummer
9859499