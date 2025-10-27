Sjuksköterskor sökes till Kirurgikliniken avd. 2B/C, Varberg
2025-10-27
Vill du jobba tillsammans med engagerade kirurger, sjuksköterskor och undersköterskor? Välkommen att söka till oss! Vi söker just nu sjuksköterskor till dag/kväll och helgtjänst.Publiceringsdatum2025-10-27Om tjänsten
Hos oss får du ett varierande arbete med möjlighet till utbildning och utveckling inom din yrkesroll som sjuksköterska. Här möter du ett spännande vårdförlopp i en föränderlig miljö vilket är en utmaning. Vårt arbete grundar sig i patientens behov, där omvårdnaden utformas individuellt och präglas av ett professionellt bemötande.
Vi vill att vår personal ska göra det som de är bäst på - avancerad kirurgisk omvårdnad av patienterna! Därför har vi vårdnära servicepersonal som sköter städning, förrådshantering, patientkök med mera. Detta arbetssätt frigör tid för sjuksköterskor och undersköterskor som i stället används till patienter.
Vi söker sjuksköterskor till dag/kväll och helgtjänst. Inskolningen är individanpassad och känslan av trygghet är något vi ser som viktigt för dig som ny sjuksköterska på vår avdelning.Om företaget
Vårdavdelningarna 2B/C är en gemensam avdelning med en personalgrupp, en avdelningschef och en bitr. avdelningschef. Avdelningen är indelad i tre Team, ÖGI (övre gastro), NGI (nedre gastro) och KAVA (kirurgisk akutvårdsavdelning). Vi tillämpar parvård och bemannar varje team med ett par, en sjuksköterska och en undersköterska. Det finns också en resurs under dagen och kvällen.
Mellan kl. 07.00 och 15.30 har en undersköterska en samordnande funktion som huvudsakligen tar emot alla inkommande telefonsamtal, fördelar inkommande patientflöde allt eftersom inneliggande patienter skrivs hem och lämnar avdelningen. Bokar samtliga transporter och har kontakt med kommunen, operation, akuten och vårdplatskoordinatorn för att kunna optimera patientflödet.
Patienterna kommer till oss från olika platser beroende på anledningen till inläggningen som kan vara planerad eller akut. Mestadels är det från Postop efter en operation eller akutmottagningen, men inte sällan från annat sjukhus efter behandling eller från närliggande avdelning, då vi samarbetar när det gäller vårdtyngden. Händer också att patienten varit på ett mottagningsbesök och därefter ska läggas in på avdelning.
För närvarande finns 21-28 vårdplatser och förhoppningen är att snart kunna öppna fler då det finns ett behov. Vårdtyngden bedöms kontinuerligt och vårdteamet förstärks vid behov. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.
Samarbetsförmåga, noggrannhet, engagemang och flexibilitet ser vi som goda egenskaper. Ett professionellt och ödmjukt förhållningssätt och gott bemötande värderas högt. Vi söker dig som vill bedriva ett aktivt arbete under utveckling för en modern sjukvård. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Är du nyfiken på hur det är att jobba hos oss är du varmt välkommen att göra ett besök på avdelningen och träffa chef, andra sjuksköterskor och övrig personal. Möjlighet finns att få gå med ett arbetspass för att se om det är något som passar dig.
Våra erbjudanden
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad vi kan erbjuda dig som sjuksköterska i Region Halland
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
