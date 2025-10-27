Sjuksköterskor sökes till Infektionskliniken Halmstad
Region Halland / Sjuksköterskejobb / Halmstad Visa alla sjuksköterskejobb i Halmstad
Här hos oss erbjuder vi dig en dynamisk och omväxlande miljö på en klinik där det dagliga arbetet formas av kompetens, engagemang, delaktighet och trevligt bemötande.
Låter det intressant för dig? Nu söker vi sjuksköterskor till vårt team, är du vår nya kollega?
Om arbetsplatsen
Infektionskliniken står för den specialiserade infektionssjukvården i Halland. Kliniken består av en vårdavdelning och en specialistmottagning och är belägen på Hallands sjukhus, Halmstad. Kliniken är en väl fungerande verksamhet med engagerade medarbetare. Det finns en stark tillhörighetskänsla och en tydlig ambition i att alltid göra det bästa för patienten.
Vårdavdelningen har 20 vårdplatser för patienter med svårare infektionstillstånd eller smittsamma sjukdomar som kräver isoleringsvård.
Om arbetet
Som sjuksköterska på infektionskliniken arbetar du med omhändertagande av patienter med akuta sjukdomstillstånd, omvårdnad samt andra sedvanliga sjuksköterskeuppgifter på en vårdavdelning.
Hos oss präglas arbetsklimatet av att vi hjälper varandra över gränserna mellan vårdlagen och vi lägger stor vikt vid god planering och tydliga rutiner.Publiceringsdatum2025-10-27Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med intresse av att arbeta inom infektionssjukvård.
Som person är du flexibel, noggrann och strukturerad. Du har god förmåga att ta eget ansvar och att arbeta i team. Du är tydlig i din kommunikation och har ett ödmjukt och professionellt förhållningssätt till både patienter, anhöriga och kollegor. Som medarbetare bidrar du till god arbetsmiljö och ser utveckling och förbättringsarbete som en naturlig del i vardagen.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi valt att tillämpa löpande urval, vilket innebär att du kan komma att bli kallad på intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete. Är du ny i din yrkesroll erbjuder vi Basår, en förlängd introduktion. Läs mer om det, arbetet och vad vi kan erbjuda dig som sjuksköterska i Region Halland https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/sjukskoterska?mtm_campaign=RH_yrkessida_ssk_jobbannonser
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/989". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Hallands Sjukhus Kontakt
Carina Glans, Avdelningschef 035-136589 Jobbnummer
9575592