Sjuksköterskor sökes till hemsjukvård Uppdrag till vecka 40
Valora bemanning AB / Sjuksköterskejobb / Sollentuna Visa alla sjuksköterskejobb i Sollentuna
2026-06-03
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Valora bemanning AB i Sollentuna
, Stockholm
, Botkyrka
, Södertälje
, Uppsala
eller i hela Sverige
Sjuksköterska till uppdrag inom hemsjukvård
Valora Bemanning AB
Sjuksköterska, grundutbildad
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Omgående till vecka 40
Anställningsform: Tidsbegränsat uppdrag
Om uppdraget
Vi söker nu en legitimerad sjuksköterska alternativt distriktssköterska för ett uppdrag inom hemsjukvård i Region Gävleborg.
Som sjuksköterska inom hemsjukvården ansvarar du för hälso- och sjukvårdsinsatser i patienternas hemmiljö. Arbetsuppgifterna omfattar medicinska bedömningar, läkemedelshantering, planerade och oplanerade hembesök, telefonrådgivning samt samverkan med andra vårdgivare och professioner.
Du arbetar självständigt samtidigt som du ingår i ett team med sjuksköterskor, distriktssköterskor och rehabpersonal för att säkerställa en trygg och säker vård för patienterna.
Journalsystem
CombinePubliceringsdatum2026-06-03KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska
Minst 3 års erfarenhet som sjuksköterska
B-körkort
Egen bil för resa till och från arbetsplatsen
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av hemsjukvård
Erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård
Erfarenhet av journalsystemet CombineDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, flexibel och trygg i din yrkesroll. Du har god förmåga att arbeta självständigt, fatta egna beslut och skapa förtroendefulla relationer med patienter, anhöriga och kollegor.
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig ersättning
Möblerat boende vid behov
Introduktion inför uppdraget
Personlig kontakt och stöd genom hela uppdraget
Trygga anställningsvillkor
Mer information om uppdraget lämnas vidare i rekryteringsprocessen.
Urval och intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag.Så ansöker du
Ansök genom att skicka in ditt CV och yrkesbevis.
Ange följande referens när du ansöker: Sjuksköterska Hemsjukvård Region Gävleborg i din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: safia@valorabemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valora bemanning AB
(org.nr 559421-8157)
Turebergs Allé 46 (visa karta
)
191 64 SOLLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9945786