Sjuksköterskor sökes till avdelning 58 CSK
Region Värmland / Sjuksköterskejobb / Karlstad Visa alla sjuksköterskejobb i Karlstad
2025-10-27
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Välkommen att bli en del av vår växande organisation!
Vi söker just nu duktiga sjuksköterskor för att ansluta till vårt team inom internmedicin, gastroenterologi och hematologi.
Din arbetsplats
På vårdavdelning 58 vårdas patienter med internmedicinska, gastroenterologiska och hematologiska sjukdomar. Gastroenterologi är en medicinsk specialitet med sjukdomar i mag- och tarmkanalen, gallvägar, lever och bukspottkörtel. De hematologiska sjukdomarna innebär sjukdomar i blod och benmärg.
Många av patienterna har påverkan på immunförsvaret och arbetet som sjuksköterska innebär att arbeta med infektionsförebyggande och behandlande åtgärder. Patienter utreds, behandlas och följs upp i både öppenvården och slutenvården. Vi har ett nära samarbete med den Hematologiska mottagningen som ligger i anslutning till avdelningen. https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-arbetsplatser/jobba-med-oss-pa-medicinkliniken?c=svid10_2245e01a186a02e6c45108e0#svid10_2245e01a186a02e6c45108e0
Vi söker dig som vill arbeta som sjuksköterska under ett vikariat, både nyutexaminerade och med tidigare erfarenhet inom yrket. Om du är redo för nästa steg i din karriär och tror att du har det som krävs för att bli en framgångsrik del av vår organisation, skicka in din ansökan idag.
Vi erbjuder dig:
- Att ansluta till vårt team
- Samarbeta i team med samma mål
- Möjlighet att påverka patienternas vård och behandling på ett positivt sätt.
- Individuellt introduktionsprogram
- Kontinuerlig kompetensutveckling
- Möjlighet att växa professionellt och personligt genom utmaningar och nya erfarenheter
- Önskescheman
Som medarbetare hos oss kan du förvänta dig en utmanande och utvecklande arbetsmiljö med goda karriärmöjligheter.https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb/sjukskoterska?qs=365-skÃ¤lPubliceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på vår nya avdelning kommer du att ha en central roll inom verksamheten. Du kommer att ansvara för att planera, utföra och övervaka vården för våra patienter och samarbeta nära med övriga medarbetare.
Arbetsuppgifter som ingår i tjänsten är:
- Att ge vård till patienter med sjukdomar i mag- och tarmkanalen, gallvägar, lever och bukspottkörtel och blodrelaterade sjukdomar.
- Att administrera läkemedel och behandlingar som till exempel blodtransfusioner och
kemoterapi.
- Att övervaka patienters hälsotillstånd.
- Att stödja patienter och deras familjer genom behandlingar och sjukdomar.
- Att samarbeta med läkare och andra vårdgivare för att säkerställa en god och nära vård.
- Att delta i patientutbildning och rådgivning om sjukdomar och behandlingar.
- Att uppdatera patientjournaler och dokumentera vårdåtgärder.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska som vill ansluta till vårt glada team inom internmedicin, gastroenterologi och hematologi inom Region Värmland. Erfarenhet är meriterande men inget krav.
Du är en ansvarstagande person med god självinsikt och samarbetsförmåga, som har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter. Du tar initiativ, driver uppgifter framåt och arbetar strukturerat mot uppsatta mål. Din kommunikation är tydlig och lyhörd, och du har ett flexibelt arbetssätt. Vi ser gärna att du har en god helhetssyn och förstår hur olika delar hänger ihop i verksamheten, samtidigt som du arbetar målinriktat för att uppnå resultat.
Varmt välkommen med din ansökan! Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/252020". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Avdelning 58 medicinkliniken Kontakt
Katrin Eriksson, avdelningschef 010-8391792 Jobbnummer
9576162