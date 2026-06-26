Sjuksköterskor sökes till Attendo Säbo Linköping - dagtid, inga helger
Attendo Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Linköping Visa alla sjuksköterskejobb i Linköping
2026-06-26
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Är du legitimerad sjuksköterska med ett intresse för äldreomsorgen och som helhjärtat vill ge trygghet och omsorg till de som behöver stöd i vardagen? Då har du kommit rätt!
Vi på Attendo söker nu legitimerade sjuksköterskor till vårt Säbo-team i Linköping.
Om rollen Som sjuksköterska oss hos på våra boenden får du ett omväxlande arbete där du dels arbetar långsiktigt med hälsoplaner för att öka livskvaliteten för de boende men där det är också du som gör bedömningar och fattar beslut om åtgärder i akuta situationer. I ditt ansvar ingår också att erbjuda en god palliativ omvårdnad. Det ger dig en mångfald av stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter. Du har en arbetsledande roll med stora möjligheter att påverka verksamheten.
Som sjuksköterska inom Attendo är du betydelsefull och din kompetens värdesätts högt. Du är en del av laget som arbetar för att stärka individen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Läkemedelshantering
Arbeta i nationella kvalitetsregister
Handledning av omvårdnadspersonal
Omvårdnadsansvar för patienter
Vem är du?
Som person är du ansvarstagande, självständig och ödmjuk med förmågan att prioritera. Du trivs med att handleda och delegera omvårdnadsmedarbetare i hälso- och sjukvårdsuppgifter och motiveras av att tillsammans med dina kollegor skapa en högkvalitativ vård för dem som bor hos oss. Publiceringsdatum2026-06-26KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Minst en tre års yrkeserfarenhet gärna inom äldreomsorgen
Mycket goda kunskaper i svenska språket i såväl tal och skrift
Meriterande om du därtill har
Erfarenhet från arbete inom privat omsorgsverksamhet
Erfarenhet av handledning
Utbildad inom geriatrik eller distriktssjukvård.
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Vi använder oss av slumpmässiga alkohol och drogtester för våra anställda.
Sista ansökningsdag 2026-09-25 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Sammanfattning
Roll: Sjuksköterska
Anställningsform: Tillsvidareanställning och timanställning
Tjänstgöringsgrad: Heltid, deltid eller timme enligt överenskommelse
Arbetstid: Dagtid, vardagar
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Anna Milton Telefon: 076-495 81 56 E-postadress: anna.milton@attendo.se
Välkommen med din ansökan – Tillsammans för framtidens omsorg! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7969818-2073686". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://attendosverige.teamtailor.com
Korpralsgatan 8A (visa karta
)
582 14 LINKOPING Arbetsplats
Attendo Sverige Kontakt
Anna Milton anna.milton@attendo.se Jobbnummer
9981541