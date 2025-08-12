Sjuksköterskor sökes för bemanning i Luleå trakten!
2025-08-12
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
, Lycksele
, Kiruna
, Örnsköldsvik
, Ragunda
Om Tjänsten
Information om uppdraget:
Som sjuksköterska hos Sanandum kommer du att ha möjligheten att arbeta inom olika vårdmiljöer i Luleå på sjukhus eller olika kommuner och närliggande regioner. Du har flexibilitet att välja arbetsplats beroende på dina preferenser. Dina arbetsuppgifter kan variera och inkludera allt från akutsjukvård till äldreomsorg, vilket ger dig en bred och varierande erfarenhet.
Arbetstid: Variera beroende på uppdrag
Boende: Vi kan hjälpa dig med boende om du är bosatt på annan ort. Sanandum ombesörjer hela boendeprocessen åt dig.
Kvalifikationer: Vi ser att du som söker till detta uppdrag har minst 2 års erfarenhet som sjuksköterska. Som person är du positiv, arbetsam och har lätt för att ta till dig ny information och nya riktlinjer.
Ersättning: Vi tillämpar individuell ersättning. Vi tar hänsyn till antal år i yrket, specifik kompetens, vidareutbildningar, tillgänglighet samt behov av resa och boende. Vi ser möjligheterna som goda att detta uppdrag kan ge lite extra hög ersättning om tillgänglighet och kompetens bedöms som god.
Vi ser fram emot din ansökan och att du blir en del av oss på Sanandum i Uppsala!
Företagsbeskrivning
Företag inom vårdbemanning är olika. Liksom människorna vi jobbar med.
Som anställd hos Sanandum ska du känna dig som en del av just Sanandum. Vi gör det genom regelbundna träffar mellan dig och din konsultchef, från formella möten, informella middagar och fikastunder till AW 's och gemensamma utbildningar.
Vårt mål är att utbilda dig i vad vi jobbar med, nämligen vårdbemanning. Kunskap är makt att välja rätt. Utan kunskap riskerar du att ta fel beslut. Med hjälp av kunskap får magkänslan stöd av hjärnan, och då är vi övertygade om att du kommer välja att jobba för Sanandum.
För att läsa mer om våra personalförmåner som - Tjänstepension - Boende - Friskvårdbidrag - Resor - etc. Besök vår hemsida
Vill du med på resan?
Sanandum 's 5 budord till dig som sjuksköterska:
• COMPETENCE
Vi är nyfikna. Vi förstår och kan identifiera kompetens när vi ser den. Allt för många bemanningsföretag brister i kopplingen mellan den kompetens en vårdgivare söker och den kompetens du som sjuksköterska besitter. Vi vet skillnaden och säkerställer att din kompetens tas tillvara på så att vårdgivaren får exakt den hjälp denne behöver för stunden.
• PEOPLE
Arbete är världens äldsta anledning att träffas, att samarbeta. Vi vill investera i människor som är lika bra som oss. Eller vill bli. Företrädare för Sanandum är i alla lägen professionella, ansvarstagande med en hög grad av social och klinisk kompetens.
• QUALITY
Systematiskt kvalitetsarbete är en naturlig del av Sanandums arbetssätt. Intet kvalitetsarbete, ingen förbättring. Ingen förbättring, inget framåtskridande. Vi är sedan star certifierade enligt ISO 9+001 samt 14001 (Kvalitet och miljö).
• KNOWLEDGE
Kunskap är makt att välja. Välja rätt. Utan kunskap riskerar du att ta fel beslut. Med hjälp av kunskap får magkänslan stöd av hjärnan, och du väljer Sanandum som din arbetsgivare. Vårt mål är att utbilda dig i vårt arbete, nämligen vårdbemanning. Hur tänker vi? När det dags att ta steget? Vart vänder man sig om man vill ha den högst ersättningen eller det mest intressanta uppdraget? Vi är transparenta och delar gärna med oss av vår kunskap om branschen.
• EXPERIENCE
Din upplevelse som anställd hos Sanandum betyder allt för oss. Vi mäter därför din upplevelse av oss som arbetsgivare löpande för att utvärder arbtsätt i vår ständiga jakt efter bättre och kvalitetssäkrade processer. Så ansöker du
