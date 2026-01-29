Sjuksköterskor sökes - sommaruppdrag och löpande uppdrag i hela Sverige

DittUppdrag Sjukvård Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Uppsala
2026-01-29


Är du legitimerad sjuksköterska och söker nya utmaningar?
Dittuppdrag.se söker nu sjuksköterskor till pågående uppdrag och sommaruppdrag inom kommunal vård och omsorg samt hälso- och sjukvård runt om i Sverige.
Vi samarbetar med flera uppdragsgivare och har kontinuerligt behov av kompetenta sjuksköterskor för både kortare och längre uppdrag.
Om våra uppdrag
Sommaruppdrag och löpande uppdrag året runt

Heltid eller deltid - du väljer

Uppdrag i olika delar av Sverige

Möjlighet till både dag-, kväll-, natt- och helgtjänstgöring

Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska

Har minst 1 års yrkeserfarenhet (krav kan variera beroende på uppdrag)

Är trygg och flexibel i din yrkesroll

Har goda kunskaper inom svenska språket, i tal och i skrift

Vi erbjuder
Konkurrenskraftig ersättning

Personlig kontakt och stöd under hela uppdraget

Möjlighet att påverka när, var och hur du arbetar

Trygga villkor och smidig administration

2026-01-29

Så ansöker du
Skicka in din ansökan via www.dittuppdrag.se.
Vi kontaktar dig för att matcha dig mot uppdrag som passar just dina önskemål.
Välkommen till Dittuppdrag.se - där du styr ditt arbetsliv!

Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Ansökan via mail eller via hemsida vid frågor kan du kontakta: 0735727245
E-post: diana2128506@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
DittUppdrag Sjukvård Sverige AB (org.nr 559537-8521)
Uppsala (visa karta)
754 31  UPPSALA

Jobbnummer
9712901

