Sjuksköterskor sökes - sommaruppdrag och löpande uppdrag i hela Sverige
DittUppdrag Sjukvård Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2026-01-29
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos DittUppdrag Sjukvård Sverige AB i Uppsala
, Ljungby
, Halmstad
eller i hela Sverige
Är du legitimerad sjuksköterska och söker nya utmaningar?
Dittuppdrag.se söker nu sjuksköterskor till pågående uppdrag och sommaruppdrag inom kommunal vård och omsorg samt hälso- och sjukvård runt om i Sverige.
Vi samarbetar med flera uppdragsgivare och har kontinuerligt behov av kompetenta sjuksköterskor för både kortare och längre uppdrag.
Om våra uppdrag
Sommaruppdrag och löpande uppdrag året runt
Heltid eller deltid - du väljer
Uppdrag i olika delar av Sverige
Möjlighet till både dag-, kväll-, natt- och helgtjänstgöring
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har minst 1 års yrkeserfarenhet (krav kan variera beroende på uppdrag)
Är trygg och flexibel i din yrkesroll
Har goda kunskaper inom svenska språket, i tal och i skrift
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig ersättning
Personlig kontakt och stöd under hela uppdraget
Möjlighet att påverka när, var och hur du arbetar
Trygga villkor och smidig administrationPubliceringsdatum2026-01-29Så ansöker du
Skicka in din ansökan via www.dittuppdrag.se.
Vi kontaktar dig för att matcha dig mot uppdrag som passar just dina önskemål.
Välkommen till Dittuppdrag.se - där du styr ditt arbetsliv! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Ansökan via mail eller via hemsida vid frågor kan du kontakta: 0735727245
E-post: diana2128506@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DittUppdrag Sjukvård Sverige AB
(org.nr 559537-8521)
Uppsala (visa karta
)
754 31 UPPSALA Jobbnummer
9712901