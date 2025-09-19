Sjuksköterskor se hit - nu rekryterar vi till akutmottagningen i Motala!
2025-09-19
Vi söker nu sjuksköterskor till akutmottagningen.
Här arbetar medarbetare med stort engagemang, utvecklingsfokus och hjärta tillsammans för att ta hand om den akut sjuka patienten i västra Östergötland.
Vill du bli en av oss - välkommen med din ansökan!
Att bo i Motala är att välja ett vattennära boende i bra prisklass, med närhet till det mesta. Det kallar vi vardagslyx! På bekvämt cykelavstånd nås så väl natur och stadsliv. Tillsammans med ett bekvämt pendlingsavstånd till Linköping och andra större städer ger det goda möjligheter till ett rikt liv. Välkommen till Motala - Östergötlands sjöstad!
Medicinska specialistkliniken (MSK) på lasarettet i Motala bedriver en bred internmedicinsk verksamhet med akutmottagning, femtiofem vårdplatser, specialistmottagningar. Vi har det mindre sjukhusets fördelar med en vänlig och familjär atmosfär, korta beslutsvägar och en stor vilja att vidareutveckla våra arbetssätt.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Publiceringsdatum2025-09-19Dina arbetsuppgifter
I din roll ingår att leda och fördela det patientnära omvårdnadsarbetet samt att bidra till ett positivt klimat på arbetsplatsen. Vi arbetar i akutteam kring patienten med utgångspunkt i den enskilda individens behov och resurser. Ett akutteam består av en undersköterska, en sjuk-sköterska och en läkare med gemensamma patienter, arbetsplatser och rutiner, ja det mesta görs tillsammans!
Akutmottagningen är en verksamhet i ständig utveckling och nu söker vi dig med stort engagemang och nytänkande som vill vara med och vidareutveckla våra arbetssätt för att kunna ge akutsjukvård av hög kvalitet och bidra till ett gott arbetsklimat där vi hjälper varandra och har det roligt på jobbet!
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska och vi ser gärna att du har viss erfarenhet i yrkesrollen och ett intresse av att utveckla din kompetens inom akutsjukvård. Har du specialistutbildning är det meriterande. Söker du ett arbete och ett sammanhang att växa i och utvecklas som människa och sjuksköterska då kanske vi är vad du söker. Du som är grundutbildad och önskar läsa vidare till specialist inom akutsjukvård kan ges förutsättningar för det inom ramen för din anställning. Du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Hos oss finns möjlighet att gå utbildningar så som TNCC, ALS och AMLS. Det finns även möjlighet att hospitera i angränsande verksamheter som breddar din kunskap och på så vis kan bidra till god vård på akutmottagningen i Motala och kan bidra till din personliga utveckling i yrket.
Som ny sjuksköterska på akuten Motala har man en erfaren sjuksköterska som mentor under sitt första år hos oss.
Vi söker dig som har en god förmåga att möta människor där de befinner sig i olika kritiska situationer. Du har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter och kan behålla lugn och stabilitet i stressande situationer. Du samarbetar bra inom teamet och med andra yrkesgrupper och är en person som lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Ansökan och anställning
Detta är en tillsvidaretjänst men vikariat kan också komma i fråga. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
individuella löner tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2024/702". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Medicinska specialistkliniken Kontakt
Vårdenhetschef Lena Bäckman 010-1047894. Jobbnummer
9518401