Sjuksköterskor samt sjuksköterskestudenter för sommarvikariat 2026
2026-01-15
I Lysekils kommun arbetar vi för att vara en hållbar och attraktiv kommun året runt, som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Du som arbetar här gör en viktig skillnad i människors vardag och bygger ett samhälle för alla. Vi är idag ca 1400 kollegor som utvecklar våra verksamheter och ger 13 900 invånare, 1 600 företag och 100 föreningar bästa möjliga service och förutsättningar att bo, leva och verka i Lysekil. Det är vi stolta över.
Ett liv i Lysekils kommun är ett liv nära både havet och bergen - här finns möjlighet till såväl eftertanke som äventyr i en av Bohusläns vackra kustkommuner. Läs gärna mer om Lysekil på Lysekils kommun - https://lysekil.se/.
Vi vill gärna att Du kommer till oss och arbetar i sommar i vackra Lysekil!
Vi söker både dig som är legitimerad sjuksköterska och dig, som studerar på sjuksköterskeprogrammet och vill lära dig mer om arbetet inom den kommunala primärvården.
Du får ett omväxlande och stimulerande arbete tillsammans med trevliga kollegor på en underbar plats. Dina arbetsuppgifter
Du som är utbildad sjuksköterska kommer att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter för en sjuksköterska inom kommunal primärvård såsom:
- Medicinska bedömningar
- Läkemedelshantering
- Sårvård
- Rådgivning och stöd
Du som är under utbildning kommer att arbeta tillsammans med våra sjuksköterskor och utföra delegerade arbetsuppgifter inom kommunens hälso- och sjukvården samt stötta sjuksköterskorna med praktiska uppgifter. Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Om du är under utbildning ska du vara utbildad undersköterska sen tidigare eller sjuksköterskestudent som har klarat samtliga moment i termin 4 eller 5.
Vi vill att du ska kunna arbeta självständigt och ha god förmåga att samarbeta med övrig personal.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B- körkort.Anställningsvillkor
Semestervikariat under sommaren enligt överenskommelse.
Sysselsättningsgrad 100 % mån-fre 40 timmar/vecka för sjuksköterskestudenter.
Sysselsättningsgrad 100 % mån-söndag 38.25 timmar/vecka fördelat på dag, kväll och helg för legitimerad personal.
Tillsättning sker utifrån att erforderliga beslut fattas. Rekrytering sker löpande varför du inte bör vänta med att ansöka.
Välkommen med din ansökan!
Vi arbetar aktivt med mångfald för att tillvarata de kvaliteter som sökande med olika bakgrund har.
Lysekils kommun är en rökfri arbetsplats.
