Sjuksköterskor resursteamet, med utökat handledaruppdrag
I Skellefteå kommun jobbar vi tillsammans över gränserna, i en arbetskultur som präglas av en stark framtidstro. Vår hälso- och sjukvårdsenhet arbetar för en personcentrerad, patientsäker sömlös vård för patienten. Du som medarbetare möts av kompetenta självständiga kollegor och chefer som arbetar utifrån ett tillitsbaserat synsätt där du som medarbetare har stora möjligheter till egen personlig utveckling. Vill du var del av en dynamisk, innovativ hälso och sjukvårdsenhet som strävar efter att erbjuda kvalificerad nära vård? Då är det här rätt plats för dig! Vi söker nu två sjuksköterskor med utökat handledaruppdrag till vårt resursteam.
Som sjuksköterska med utökat handledaruppdrag är du väl förberedd för att arbeta med dagens och morgondagens hälso- och sjukvård. Du kommer tillhöra vårt resursteam vilket innebär en spännande arbetsroll där dina kunskaper och erfarenheter värderas. Din arbetsdag kommer variera mellan insatser på vård och omsorgsboende och ordinärt boende eller bidra med kunskaper inom vår korttidsverksamhet. Du har hela Skellefteå kommun som upptagningsområde men utgår ifrån vård- och omsorgsboendet Tor i centrala Skellefteå.
Du arbetar främst dagtid måndag till fredag, men även kväll och helgtjänstgöring ingår i arbetet, natt kan förekomma. Du kommer att ha inflytande över ditt schema och möjlighet att planera din arbetstid utifrån verksamhetens behov. Hos oss är du med och bygger en attraktiv verksamhet där vi tror på tillit, relationer och dialog som nycklar till en hälsosam arbetsmiljö och en god och nära vård. Välkommen med din ansökan!
Vår hälso- och sjukvårdsenhet arbetar för att förse patienter från 18 år och uppåt med kvalitativ vård på primärvårdsnivå i patientens hem. Som sjuksköterska kommer du att ha ett självständigt, varierat arbete där planering och prioritering är en viktig del. Du kommer att arbeta med bedömning, planering, utförande och uppföljning av hälso- och sjukvårdsinsatser i patientens hem.
Som sjuksköterska med utökat handledaruppdrag utgör en del av din tjänst att du ska verka som stöd i kompetenshöjning inom medicinskt relevanta områden samt handleda i användandet av tillhörande medicinteknisk utrustning. Du kommer att samarbeta nära med regionen där en individuell planering läggs upp för en återkommande auskultering vilket bidrar till både din och dina kollegors professionella utveckling. Utöver handledaruppdraget arbetar du som tjänstgörande sjuksköterska på resursteamet och utför primärvårdsinsatser i patienternas hem både i ordinärt boende och på vård- och omsorgsboenden.
Du spelar en avgörande roll i utformningen av en personcentrerad vård utifrån varje patients unika behov och önskemål. Hos oss blir du en del av en professionell och engagerad grupp.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med minst tre års erfarenhet inom yrket. Vidare har du god kunskap och arbetslivserfarenhet inom medicinska områden som bedöms lämpliga för uppdraget, samt både god kunskap och vana vid hantering av medicinteknisk utrustning. Du känner dig trygg i att självständigt genomföra samtliga arbetsuppgifter som ingår i hela uppdraget. Har du specialistutbildning inom relevant område ser vi det som meriterande. En god ämneskompetens och vilja att hålla dig uppdaterad inom ditt yrkesområde är avgörande för att lyckas i rollen.
Eftersom en del av ditt uppdrag innebär att agera som stöd till kollegor i kompetenshöjning inom prioriterade områden ser vi att du har tidigare erfarenhet av att handleda, utbilda och stödja andra i deras lärande. Du är trygg i en sådan roll, har en god pedagogisk förmåga och har lätt för att anpassa ditt sätt att lära ut efter mottagaren.
Som person är du självständig, lösningsorienterad och ansvarstagande. Arbetet förutsätter att du har ett noggrant och strukturerat tillvägagångssätt, öga för detaljer och förmåga att kunna prioritera rätt. Du drivs av att samarbeta tillsammans mot gemensamma mål. Vidare har du förmågan att bibehålla lugnet i pressade situationer och är hänsynsfull i ditt bemötande.
B- körkort är ett krav.
För att lyckas i rollen behöver du ha god kommunikativ förmåga på svenska i tal och skrift. Skellefteå kommun är en finsk och samisk förvaltningskommun, det är därför meriterande om du kan finska eller samiska. Kan du dessutom teckenspråk så ser vi det som en tillgång i våra verksamheter.
I din ansökan behöver du enbart bifoga ditt CV. Personligt brev ersätts av ett antal frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Arbetspsykologiska tester används som en del av denna rekryteringsprocess.
ÖVRIGT
Socialkontorets medarbetare ger vård, omsorg och stöd till människor i hela Skellefteå. De kan vara äldre, människor med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller enskilda och familjer i behov av särskilt stöd under en period.
Vår verksamhet finns runt om i hela kommunen och hos oss finns specialister inom flera områden inom vård, omsorg, kost, stöd och aktivering för funktionsnedsatta, missbruksvård, familjerådgivning och mycket mer. Med empati, kunskap och engagemang bidrar socialkontoret till att skapa ett Skellefteå där alla får plats.
