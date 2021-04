Sjuksköterskor, ortopedkliniken, avdelning 3 och 4 - Region Värmland - Sjuksköterskejobb i Karlstad

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.Är du utbildad sjuksköterska och söker nya utmaningar? Välkommen till oss på ortopeden, Centralsjukhuset Karlstad!Verksamheten ortopedi Arvika och Karlstad ingår i område slutenvård med upptagningsområde för hela Värmland. Vi behöver nu stärka upp vårt team med ytterligare medarbetare. Hos oss arbetar du i en trivsam arbetsmiljö i en arbetsgrupp där det råder väldigt god stämning. Vi har ett teamarbete med många professioner involverade i den dagliga verksamheten för att hjälpa varje patient att återfå sin tidigare förmåga i stor utsträckning som möjligt.Sjuksköterskor, ortopedkliniken, avdelning 3 och 42021-04-06Vi söker sjuksköterskor till ortopedavdelningarna 3 och 4. Som sjuksköterska på avdelningen ingår sedvanliga arbetsuppgifter där du kommer att möta patienter med olika vårdbehov då vi arbetar med både akut och planerad ortopedi. Vi har även 1-2 platser med ögonpatienter samt jourmottagning för ögonpatienter. Vi är uppdelade på de två vårdavdelningarna där du tjänstgör växelvis på avdelning 3 alternativt avdelning 4 under kortare eller längre perioder. Vi erbjuder dig stimulerande arbetsuppgifter där du har goda möjligheter till kompetensutveckling. Gällande sysselsättningsgrad kan vi erbjuda dig heltid alternativt lägre tjänstgöringsgrad enligt överenskommelse. Hos oss arbetar du mixad dag och natt. Rekrytering sker fortlöpande.Övrig informationInför eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, och vi tror att du är en person med ett stort engagemang som gillar utmaningar och som uppskattar att arbeta i team. Arbetet kräver god samarbetsförmåga. Vi ser att du som söker denna tjänst är kreativ, flexibel, ordningsam och ansvarstagande. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som främjar ett gott bemötande gentemot patienter, närstående och arbetskamrater. Ingen erfarenhet krävs, men erfarenhet av arbete inom vården är meriterande.AnsökanInför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Läs mer härHär berättar några av våra medarbetare om sitt arbeteFacklig företrädare nås via växeln 010-831 50 00Varaktighet, arbetstid100 procent , Tillträde enligt överenskommelseIndividuell lönesättning