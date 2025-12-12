Sjuksköterskor | Ortopedisk slutenvård | Avdelning 17/18
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vi växer för att ge fler patienter ortopedisk vård i rätt tid. Nu öppnar vi ett nytt vårdteam inom ortopedisk slutenvård i Falun och söker sjuksköterskor som vill vara med och bygga framtidens ortopedi tillsammans med oss.
Varför välja oss?
Hos oss får du arbeta i ett engagerat team där vi kombinerar god struktur med omtanke om både patienter och kollegor. Vi erbjuder en trygg introduktion, nära stöd av erfarna kollegor och kontinuerlig kompetensutveckling. Du blir del av ett sammanhang där förbättringsarbete och utveckling, lärande och samarbete står i centrum.
Vi är en 24/7- verksamhet där arbetstiderna är förlagda till dag/kväll samt vid behov även nattarbete. Tjänsterna är tillsvidareanställningar på 100% med start enligt överenskommelse. En sjuksköterska med blandad rotation har en veckoarbetstid på 38:15 timmar, men du kan komma ända ner till 30:15 timmar beroende på antal nätter.
Sjuksköterskor | Ortopedisk slutenvård | Avdelning 17/18

Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss arbetar du med pre- och postoperativ omvårdnad av patienter som genomgår ortopediska ingrepp.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Helhetsansvar för patienten under vårdtiden
Sårvård, smärtlindring och mobilisering
Förberedelse inför operation och uppföljning efter ingreppet
Läkemedelshantering
Patientsäkerhet, dokumentation och utvecklingsarbete i vardagen
Tvärprofessionellt samarbete med undersköterskor, läkare, fysioterapeuter m.fl. samt med andra vårdenheter
Legitimerad sjuksköterska eller beräknad examen januari 2026
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande
Yrkeserfarenhet
Erfarenhet av ortopediDina personliga egenskaper
Ansvarstagande och lojal
Kommunikativ och samarbetsvillig
Innovativ och nyfiken
Flexibel och tycker om att arbeta i ett varierat tempo

Så ansöker du
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Månadslön
