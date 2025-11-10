Sjuksköterskor och distriktssköterskor till Nattorganisationen.
2025-11-10
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
Är du pigg när andra sover och trivs med att arbeta natt, där ingen natt är den andra lik?
Vi söker efter en sjuksköterska och fyra distriktssköterskor till vår enhet Nattorganisationen. Vår verksamhet är placerad på Österäng, som ligger i Östersunds kommun. Här arbetar du nära dina sjuksköterske- och distriktssköterskekollegor i ett team med stort engagemang och samarbete. Tillsammans utgör ni ett erfaret team där du alltid har möjlighet till stöd och kollegialt utbyte.Arbetet är varierande, meningsfullt och fyllt av tillfällen där din insats gör verklig skillnad. Arbetet är varierande och det innebär att ingen natt är den andra lik.
Att vara anställd som sjuksköterska inom kväll- och nattorganisationen så jobbar du mot kommunens särskilda boenden, men utifrån erfarenhet och eventuell vidareutbildning så kan visst arbete mot hemsjukvård bli aktuellt. Som sjuksköterska i nattorganisationen arbetar du självständigt och i nära samarbete med kollegor för att ge trygg och säker vård.
Som distriktssköterska inom kväll- & nattorganisationen jobbar du mot de medborgare som är anslutna till hemsjukvården, Storsjögläntan, MiNT-teamet men även inom ett primärvårdsuppdrag (1177 ärenden). Du planerar, leder och utför arbetet med hemsjukvård tillsammans med teamen i hemtjänsten och i samarbete med hälsocentral och specialistvård. Du har också en viktig roll i att utbilda och handleda personal och anhöriga. Medborgarna du kommer möta i ditt arbete kan vara allt från barn till de äldsta medborgarna i kommunen.
Ditt nya jobb
Vår arbetsplats har ett hälsofrämjande och rehabiliterande förhållningssätt, och vi strävar efter att bidra till en trygg och säker vård för våra medborgare så att de kan leva ett aktivt och självständigt liv. Är du trygg i dig själv och tycker om att arbeta självständigt men i nära teamsamarbete med kollegor och vårdpersonal i hemtjänst hoppas vi att du vill bli vår nya kollega! Vi erbjuder en trevlig arbetsplats, stor variation i arbetet med bra samarbete och stöd från kollegor och närmaste chef. Det finns goda möjligheter till utveckling i yrkesrollen och vi får jobba med att göra livet bättre för världens bästa kommunmedborgare! Arbetstider är förlagd kväll- och nattjänst.
Arbetet följer ett rullande schema över sex veckor, där du arbetar två helger per schemaperiod. Schemat är gemensamt för sjuksköterskor och distriktssköterskor, men arbetstiderna skiljer sig åt.
Som sjuksköterska är kvällspassen förlagda mellan klockan 15.45 och 00.00. Vid nattjänstgöring arbetar du antingen mellan klockan 18.00 och 06.00 eller mellan 19.00 och 07.00.
För distriktssköterskor är kvällspassen förlagda mellan klockan 16.30 och 00.00. Vid nattjänstgöring förekommer arbetstiderna klockan 18.00-08.00 eller 19.00-06.00.
Vanliga arbetsuppgifter
Sjuksköterska:
• Planerade insatser (exempelvis injektioner)
• Medicinska bedömningar
• Palliativ vård
• Stöd och råd via telefon till omsorgspersonal
• Dokumentation i våra verksamhetssystem
Distriktssköterska:
• Planerade insatser
• Medicinska bedömningar
• Palliativ vård
• Stöd och råd via telefon till omsorgs personal
• Samarbete med hemtjänst, hälsocentral samt specialistvård
• Utbilda och handleda personal och anhöriga
• Dokumentation i våra verksamhetssystem
Kvalifikationer
• Du är legitimerad sjuksköterska
• Tidigare yrkeserfarenhet minst 1 år
• Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Du har B-körkort
Meriterande
• God datorvana
• Distriktssköterskeutbildning
• Erfarenhet av arbete med äldre
• Erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård
• Erfarenhet av systemen Viva, Cosmic link och MCSS
Vi söker dig
Vi söker dig som är en engagerad och positiv kollega som bidrar till en bra arbetsmiljö. I ditt arbete är du självgående och tar ansvar för dina uppgifter. Som person är du stabil och fokuserar på rätt saker i varje given situation. Utöver det är du flexibel och anpassar dig efter ändrade omständigheter. Du är en initiativtagande person som uppnår resultat med det du tar dig för. Du har verksamhetens bästa i åtanke när du agerar och tar beslut.
I denna roll möter du och arbetar tillsammans med annan personal, medborgare och anhöriga. För att lyckas i rollen är det därför viktigt att du samarbetar på ett lyhört och motiverande sätt. Du har en positiv attityd till ditt arbete, verksamheten och organisationen. För oss är det viktigt att du handlar i enlighet med fattade beslut och följer verksamhetens mål, policys och riktlinjer.
Vi ser fram emot din ansökan!
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
